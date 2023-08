Langenpreising trauert um Altbürgermeister Rudolf Weiß

Von: Timo Aichele

Rudolf Weiß (†): ein warmherziger Pädagoge und weitsichtiger Politiker. © Aichele

Rudolf Weiß war 42 Jahre lang Bürgermeister von Langenpreising. Nun ist er im Alter von 88 Jahren verstorben.

Langenpreising – Rudolf Weiß hat den nördlichen Landkreis geprägt wie kaum jemand anderes. 42 Jahre lang war er Bürgermeister von Langenpreising, sogar ein Jahr länger Lehrer und dann auch Rektor. Nun ist Weiß im Alter von 88 Jahren verstorben.

Langenpreising trauert um einen warmherzigen Pädagogen und weitsichtigen Kommunalpolitiker. „Ich bin nie einem blöd gekommen, habe jeden ernst genommen“, beschrieb er einmal im Interview sein Rezept für gute Gespräche. Er hatte für viele ein gutes Wort und sein verschmitztes Lächeln.

Geboren 1934 in München-Ramersdorf, trat Weiß 1956 seine Lehrerstelle in Langenpreising an und heiratete kurz darauf Annemarie Neumüller aus dem Ort. Der junge Lehrer machte sich mit seinem diplomatischen Geschick einen Namen. Schon 1960 war er Gemeinderat und bereits in der nächsten Periode Bürgermeister

2008 ging Rudi Weiß nach 42 Jahren in den Polit-Ruhestand – und freute sich quasi auf ein drittes Leben. Denn schon 2002 wurde es ihm ein zweites Mal geschenkt. Auf offener Straße brach er mit einem Aorten-Aneurysma zusammen. Ein telefonischer Hilferuf bei seiner Sekretärin und Spitzenmedizin retteten ihn. Den letzten Lebensabschnitt genoss Weiß mit Reisen, seiner Familie und seiner Lebensgefährtin.