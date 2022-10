Langenpreising: Volkstümlicher Bildhauer in Straßennamen verewigt

Die Kanzelfiguren in der Langenpreisinger Pfarrkirche stammen von Christian Jorhan dem Älteren. Seine Kunst wird in der Literatur als volkstümlich bezeichnet.

Christian Jorhan der Ältere

Christian Jorhan der Ältere hat sich in vielen Kirchen im Landkreis verewigt. Die Gemeinde Langenpreising hat nach dem berühmten Bildhauer eine Straße benannt.

Langenpreising – Die Gemeinde Langenpreising hat eine Straße nach einem der ganz großen Bildhauer der Region benannt: Christian Jorhan (1727-1804). Hier kann nur „der Ältere“ gemeint sein, denn sein Sohn Christian Jorhan der Jüngere (1758-1844) war zwar auch Bildhauer, aber in Langenpreising nicht aktiv. Er konzentrierte sich wie der Großvater auf Niederbayern.

Christian Jorhan der Ältere war der Sohn des Griesbacher Bildhauers Wenzeslaus Jorhan. Auf Dauer hielt es ihn aber nicht in der Ausbildung beim Vater. Er wollte wohl mehr. Die Literatur listet vier weitere Lehrherren und Meister auf, für die er arbeitete. Darunter sind berühmte Namen wie Johann Baptist Straub in München oder Joseph Anton Pfaffinger in Salzburg. Akademische Studien in Augsburg folgten.

Dass es nicht nur in Langenpreising eine Christian-Jorhan-Straße gibt, sondern beispielsweise auch in Aufkirchen und Reichenkirchen, hat immer den gleichen Grund, und der findet sich in der beeindruckenden Werksliste des Bildhauers, der nach der Gesellenwanderschaft schon 1756 an der Freyung in Landshut ein Bürgerhaus erwarb und darin eine Meisterwerkstatt einrichtete.

+ In der Berglerner Pfarrkirche steht Jorhans Auferstehungschristus im Altarraum. © Klaus Kuhn

Zuvor hatte er die Malerstochter Theresia Pauer geheiratet, mit der er mehrere Söhne hatte. Wie viele genau, ist nicht überliefert. Die „Deutsche Biographie“ bemängelt eine fehlende wissenschaftliche Aufarbeitung des Lebenswerkes von Christian Jorhan des Älteren, was einen Vergleich zu anderen Künstlern erschwere. Wohl aber zählt das Werk ihn zu den drei wichtigsten Bildhauern des Rokoko in Bayern.

Von Landshut aus entfaltete er eine enorme künstlerische Wirkung, auch in den Landkreis Erding hinein. Mehr noch: Gerhard Woeckel schreibt in der von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften herausgegebenen „Neuen Deutschen Biographie“, dass im Kreis Erding die besten von Jorhans als kirchliche Ausstattungskunst geschaffenen Arbeiten zu finden seien. Der Biograf sieht das Besondere in dessen Kunst bei aller Schwierigkeit einer „gerechten“ Beurteilung darin, dass sie „im wahrsten Sinne des Wortes volkstümlich“ gewesen sei.

In der Langenpreisinger Pfarrkirche St. Martin stammen die Kanzelplastiken aus den Jahren 1776 bis 1778 von Jorhan dem Älteren. Noch intensiver ist sein Wirken in der Wallfahrtskirche Maria Thalheim: Hochaltar, Figuren der Seitenaltäre und der Kanzel hat er dort zwischen 1764 und 1770 geschaffen. Die Altarfiguren und Schiffskanzel in Niederding hat er wenige Jahre zuvor, 1761/62, entworfen. Etwas später kam dann der Auferstehungschristus in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Berglern (1777/78). Aus diesen Jahren stammen auch die Kanzelplastiken in der Wallfahrtskirche Tading. Schon 1771 vollendete er die Figuren der Apostel Johannes und Andreas für die Pfarrkirche in Aufkirchen. Die Schutzengel in der Rappoltskirchener Kirche stammen aus den Jahren 1780/81.

+ Durch ein Wohngebiet führt die Christian-Jorhan-Straße in Langenpreising. © Klaus Kuhn

Das sind nur einige seiner Arbeiten im Landkreis. Weitere finden sich in der Altenerdinger Pfarrkirche, in Amelgering, Dorfen und Taufkirchen. Christian Jorhan der Ältere arbeitete fast nur in Holz. Er war einer der ganz Großen seines Faches und hat auch Eingang gefunden in eines der umfangreichsten Nachschlagewerke, das zur Kulturgeschichte angelegt worden ist: das „Allgemeine Künstlerlexikon“. Mittlerweile gibt es mehr als 100 Bände. In einem ist auch Christian Jorhan der Ältere verewigt.

Dass das Leben ungerecht sein kann, hat der große Künstler am eigenen Leib erfahren müssen: Bayerns wirtschaftlicher Niedergang riss ihn mit. Er verstarb am 8. Oktober 1804 völlig verarmt in Landshut. Seine bildhauerische Begabung aber lebte in seinen Söhnen weiter.