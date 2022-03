Langenpreising wählt die Kreisel-Lösung

So könnte der Bereich bald ausschauen: Ein Kreisverkehr soll an der Stelle entstehen, an der sich aktuell die abknickende Vorfahrt am Ortseingang von Langenpreising befindet. © Klaus Kuhn/Grafik: WipflerPlan

Der Umbau der Landshuter und der Moosburger Straße in Langenpreising, vor allem im Einmündungsbereich mit der abknickenden Vorfahrt, nimmt Gestalt an. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend eine Lösung mit Kreisverkehr ins Auge gefasst.

Langenpreising – Das Büro WipflerPlan war mit Gregor Schober und Sebastian Rehm vertreten, Letzterer hatte die ersten Entwurfsplanungen erarbeitet und stellte diese nun vor. Billig wird’s jedenfalls nicht: Je nach Variante schwanken die Kosten zwischen 1,86 und 2,24 Millionen Euro, wobei es sich nur um erste Schätzungen handelt, weil auch noch keine endgültige Höhenplanung vorliegt. Diese wird wichtig, weil in Teilbereichen die Straße abgesenkt werden soll, wie Vizebürgermeister Leo Melerowitz (CSU) berichtete. Auch ist noch nicht ganz raus, was an Mehrkosten bei der Entsorgung alten Teers zu erwarten ist. Immerhin: Die Planer haben für solche Unwägbarkeiten einen Betrag eingeplant.

Ziel des Ganzen ist eine Verlangsamung des Verkehrs, verbunden mit einer gründlichen Neuordnung im Bereich der Einmündung. Die Regel „Rechts vor Links“, die im gesamten Ortsbereich gilt, soll dann auch an der Moosburger und der Landshuter Straße bis zum Ortsschild angewendet werden, was eventuell erst mal gewöhnungsbedürftig werden könnte. Aber nach ihrer Abstufung ist es eben keine Staatsstraße mehr, und die Gemeinde hat jetzt das Sagen.

Variante eins verzichtet auf einen Kreisverkehr, ändert aber die Vorfahrtsregelung, verbunden mit einer Verschwenkung der Achse vom Ort heraus auf die Landshuter Straße, um den Verkehr zu bremsen.

Die drei anderen Varianten setzen dagegen auf einen Kreisel, was nicht unproblematisch ist. Von Seiten der Familie Deimel, die direkt an der Landshuter Straße wohnt, kam Kritik. Sie befürchtet eine Mehrbelastung, weil der Verkehr näher an ihr Haus rücken würde. Darauf kann den Planern zufolge aber zumindest zum Teil eingegangen werden. Die Varianten unterscheiden sich ansonsten in der Gehwegführung. Der Kreisverkehr wird einen Durchmesser von 18 Metern haben. Das klingt wenig, ist aber nach Darstellung der Planer ausreichend.

Franz Neumüller (FWG) erinnerte daran, dass die landwirtschaftlichen Fahrzeuge immer größer werden. Die Planer stellten dar, dass auch diese vernünftig durchkommen werden. In der weiteren Debatte wurde aber unter anderem mit Blick darauf die Variante, die eine Verschmälerung der Landshuter Straße zugunsten eines breiteren Gehwegs bedeutet hätte, ausgeschlossen.

Melerowitz wollte wissen, wie es mit Förderungen aussieht. Zahlen gibt es dazu noch keine, wohl aber machte Rehm dem Gemeinderat Hoffnungen: „In erheblichem Umfang werden wir da Fördermittel beantragen können.“ 3. Bürgermeisterin Natalie Kienmüller-Stadler (FWG) forderte dennoch, nach Einsparmöglichkeiten zu suchen.

Bernhard Lanzinger (Grüne) fragte nach dem Zeitplan. Bis zum 31. August müssten die Förderanträge gestellt sein. Bürgermeister Josef Straßer (FWG) meinte deshalb, dass man „in die Gänge kommen“ sollte. Auf eine Variante final festlegen will sich der Rat dann am 22. März.

Mit dem Umbau an der Landshuter und Moosburger Straße in Langenpreising geht es auch an die Sparten, also die Ver- und Entsorgungsleitungen. Hierzu gab es im Gemeinderat noch keine Abstimmungsgespräche. Deswegen war die Frage nach der Bauzeit – es wird von neun Monaten ausgegangen – nicht abschließend zu beantworten. Einigermaßen sicher war in der Sitzung am Montag schon mal, dass der Wasserzweckverband die Wasserleitung komplett austauschen wird.



Was die anderen Spartenträger vorhaben, ist offen. Sebastian Rehm vom Büro WipflerPlan meinte, dass beispielsweise die Telekom hier noch auf Ideen kommen könne. Im Untergrund muss jedenfalls etwas passieren: So wurde im Rat berichtet, dass ein Durchlass zu sei. Keine Aussage gab es bislang darüber, was die Gemeinde mit den Abwasserleitungen macht. All das spielt bei der Bauzeitenplanung eine Rolle.



Wohl aber gibt es Vorschläge, wann es losgehen könnte: Um Kosten einzusparen, regte Planer Gregor Schober auf Nachfrage von Natalie Kienmüller-Stadler an, die Dinge so zu steuern, dass im Herbst ausgeschrieben werden kann. „Dann haben die Firmen ihre Frühjahrsauslastung, und dann bekommen Sie bessere Preise“, so die Erfahrung des Planers, die sich mit der der Gemeinde deckt.

Klaus Kuhn