Wartenberg-Fahrt kann man sich jetzt sparen: Langenpreisinger Wertstoffhof eingeweiht

Von: Klaus Kuhn

Trübes Wetter, feierlicher Anlass: Der neue Wertstoffhof wurde am Dienstag in Langenpreising eingeweiht. Trotz der Kälte spielten die Strogentaler tapfer auf, am Rednerpult stand unter anderem Vize-Bürgermeister Leo Melerowitz. © Klaus Kuhn

Endlich ist er eingeweiht, der neue Wertstoffhof in Langenpreising. Und das zu einem romantischen Termin: Am Valentinstag, bei allerdings ungemütlich nasskaltem Wetter, gab es eine Feierstunde direkt auf dem Gelände an der Deutlmooser Straße.

Langenpreising – Es handelt sich um eine Neuanlage und um den mittlerweile 31. Wertstoffhof im Erdinger Landkreisgebiet mit einer Gesamtnutzfläche von 400 Quadratmetern. Davon sind im umzäunten Bereich 275 Quadratmeter.

Landrat Martin Bayerstorfer berichtete in seiner Ansprache von einer Bürgerversammlung in Langenpreising im Jahr 2018, als erstmals der Wunsch nach einem eigenen Wertstoffhof aktenkundig geworden sei. Der zuständige Ausschuss des Kreistags habe noch im September 2018 die Mittel in Höhe von 280 000 Euro genehmigt.

Informationen zum neuen Langenpreisinger Wertstoffhof Öffnungszeiten: 1. November bis 28. Februar: Dienstag von 15 bis 17 und Samstag von 9 bis 12 Uhr. 1. März bis 31. Oktober: Dienstag von 16 bis 18 und Samstag von 9 bis 12 Uhr. Abgegeben werden dürfen: Altkleider und Schuhe, Behälterglas, CDs und DVDs, Dosen, Energiesparlampen, Grüngut bis zu einem Kubikmeter, Batterien, Kabel, Kerzenwachs, Kunststofffolien, Metalle, Korken, Papier und Kartonagen, Tonerkartuschen und Öle. klk

Das Grundstück hatte der Gemeinderat recht schnell gefunden: Es liegt direkt neben dem Bauhof. Bayerstorfer nannte diese Entscheidung richtig, könne dort doch flächensparend und damit nachhaltig gearbeitet werden. Das sei ja grundsätzlich das Ziel des Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetzes, das seit den 90er Jahren die Wertstoffhöfe notwendig gemacht habe.

Das Gelände liegt direkt unter einer Hochspannungsleitung. Das gab Schwierigkeiten, die auch zu erheblichen Bauverzögerungen geführt haben. Es musste ein sogenannter Potenzialausgleich hergestellt werden.

Bayerstorfer kam auf den früheren Bürgermeister Peter Deimel zu sprechen, der mit seinem Amtsvorgänger Rudolf Weiß gekommen war. Unter Deimels Führung habe sich der Gemeinderat für den Standort entschieden und auch trotz der technischen Schwierigkeiten daran festgehalten, so Bayerstorfer. Zu unserer Zeitung sagte er: „Einen besseren Standort hat es doch gar nicht geben können. An der Stelle hätte niemals jemand ein Haus bauen dürfen.“

Bayerstorfer erinnerte auch an die Schwierigkeiten bei der Niederschlagswasserbeseitigung, die ebenfalls eine Verzögerung bedeutet habe. „Der Recyclinghof Langenpreising rundet das Entsorgungsangebot im Norden des Landkreises ab“, so der Landrat, der betonte, dass ein leicht erreichbares Angebot dieser Art auch die Akzeptanz erhöhe. Die Menschen müssten nicht mehr für alles nach Wartenberg. Bisher hatte es im Ort nur ein paar Standorte für Glas und Papier gegeben.

Vize-Bürgermeister Leo Melerowitz vertrat den verhinderten Josef Straßer und ergänzte die Rede des Landrats mit einem leidenschaftlichen Appell, die Angebote zu einer geregelten Entsorgung auch zu nutzen und nicht die Umwelt mit Müll zu verschmutzen. Es seien schon Autoreifen und ganze Kücheneinrichtungen in die Landschaft gekippt worden. „Das muss doch nicht sein. Wenn man erwischt wird, zahlt man einen Haufen Geld.“

Melerowitz wusste, wovon er sprach: Wie berichtet, waren noch vor gar nicht allzu langer Zeit 200 alte Reifen einfach in die Landschaft gekippt worden. Damit war er schon beim Schutz der Natur, der durch eine hohe Rücklaufquote bei Wertstoffen verbessert werde.

Den Erhalt der Schöpfung im Blick hatten auch Pfarrerin Elisabeth Schulz und Pfarrer Jozo Karlic. Denn dem diene eine solche Einrichtung. Beifall erhielten die Strogentaler, die trotz der widrigen Wetterverhältnisse tapfer aufspielten.