In Langenpreising: Zwillinge feiern gemeinsam ihren 90. Geburtstag

Die Postlerin Maria Heilmaier und der Bauunternehmer Konrad Danner blicken auf ein ereignisreiches Leben zurück. Kürzlich feierten die beiden Zwillinge gemeinsam ihren 90. Geburtstag in Langenpreising.

Langenpreising – Schon ein 90. Geburtstag ist ein schönes Geschenk, aber erst recht, wenn Zwillinge zusammengerechnet ihr 180. Wiegenfest begehen dürfen. So geschehen im Hause Danner und Heilmaier.

Am 22. Juni 1933 erblickten mit Maria Heilmaier, geborene Danner, und Konrad Danner zwei waschechte Langenpreisinger Kindl das Licht der Welt. Mit ihren Geschwistern Georg und Anna wuchsen sie bei ihren Eltern Maria und Georg und in deren Unternehmen auf.

Konrad Danner absolvierte nach Volksschule und Lehre 1955 die Meisterprüfung im Maurerhandwerk. Im selben Jahr machte er auch die Jägerprüfung. 1960 trat er mit seiner Gattin Anneliese, geborene Sellmair vor den Traualtar. Drei Kinder, Maximilian, Konrad und Anneliese, wurden in der glücklichen Ehe geboren. 1965 übernahm der Jubilar das Bauunternehmen von seinen Eltern, das er 1993 an Sohn Maximilian übergab.

Der Jubilar war kommunalpolitisch überaus engagiert und wurde erstmals im März 1966 zum Gemeinderat gewählt – für die Freie Wählergemeinschaft, deren Vorsitzender er zehn Jahre lang war. Von 1990 bis 1996 war er stellvertretender Bürgermeister. 2001 wurde ihm für sein jahrzehntelanges kommunales Engagement von Bürgermeister Rudolf Weiß, der vor allem die Weitsicht des Bauunternehmers würdigte, die Bürgermedaille verliehen.

Noch heute ist Konrad Danner oft in seinem Jagdrevier und Wildgehege unterwegs, um nach dem Rechten zu schauen. Mit dem Jubilar freuten sich auch die Enkelkinder Simon, Veronika und Sandra über das Fest des Opas.

Maria Heilmaier absolvierte nach dem Besuch der Volksschule zwei Jahre die Internats-Mittelschule im Kloster der Ursulinen in Landshut, um zunächst im Büro und Haushalt des elterlichen Bauunternehmens mitzuarbeiten. 1959 übernahm sie die Poststelle I in Langenpreising, die damals noch im Haus von Maria Schäffler an der Landshuter Straße untergebracht war. Im Oktober desselben Jahres erfolgte der Umzug in die neuen Posträume an der Prisostraße, wo sie mit ihrem Mann Johann, einem Baustarringer, ein eigenes Wohnhaus errichtet hatte, in dem die Posträume integriert waren. Die beiden Kinder Sylvia und Stephan vervollständigten das Eheglück. Nach 34 Jahren ging die „Post-Maria“, wie sie von den Langenpreisingern genannt wurde, in den wohlverdienten Ruhestand.

Auch sie hat sich im Ehrenamt verdient gemacht. So war sie nicht nur 25 Jahre Schatzmeisterin des Obst- und Gartenbauvereins, der ihr langjähriges Engagement mit der Ehrenmitgliedschaft honorierte, sondern auch 14 Jahre Kassenwartin bei der Damenturngruppe. Bereits seit Jahrzehnten gehört sie dem Katholischen Frauenbund an, gerne nimmt sie auch an den monatlichen Seniorentreffen teil. Ihr ganzer Stolz jedoch sind ihre Enkelkinder Melanie, Christina, Jonas, Sarah und Urenkel Paul.

Zum Jubelfest gratulierten auch die Vereinsabordnungen, Bürgermeister Josef Straßer und Pfarrer Gregor Bartkowski. Mit der gesamten Verwandtschaft wurde der Doppelgeburtstag beim Lintsche in Zustorf gefeiert. Die beiden freuten sich, dass sie ihren Geburtstag bei zufriedenstellender Gesundheit gemeinsam erleben durften.

Von Sylvia Stadler