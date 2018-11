Literatur to go

Der Langenpreisinger Felix Mittermeier (17) hat eine Handy-App entwickelt und damit beim Deutschen Multimediapreis gewonnen.

Langenpreising – Mit einem Wisch ist man beim nächsten Bild oder einer neuen Kurznachricht – für die meisten Menschen ist ihr Smartphone der Weg zur schnellen Zerstreuung. Doch manche vertiefen sich auch in Lyrik und Prosa. Andere wiederum sind Autoren und wollen, dass ihre Texte gelesen werden. Felix Mittermeier gehört weder zur einen noch zur anderen Gruppe. „Ein typischer Leser bin ich eigentlich nicht“, sagt der 17-Jährige aus Langenpreising. Und dennoch hatte er für Literaten und ihre Fans eine zündende Idee. Der Gymnasiast hat die Handy-App Storyban programmiert – und damit einen mit 1000 Euro dotierten Multimediapreis gewonnen.

Mittlerweile haben 300 Nutzer die App heruntergeladen, hunderte Texte stehen online. Damit ist der junge Entwickler absolut zufrieden. „Ich konnte noch keine Werbung treiben“, erzählt er. Einen Schub habe ihm aber gebracht, dass der relativ bekannte Youtuber MrWissen2go seine App in einem seiner Beiträge erwähnt hat, mit denen er hunderttausende Internetnutzer erreicht.

„Ich habe ab und zu mitgekriegt, dass Leute Texte schreiben, sie aber keiner zu Gesicht bekommt“, berichtet Mittermeier von seiner Idee – zum Beispiel bei einem Schreibwettbewerb an seiner Schule, dem Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium in Moosburg. Dort besucht der Langenpreisinger die Q12 und hat seine Schwerpunkte eher im mathematischen Bereich. Sicher nicht in der Literatur.

„Programmieren interessiert mich schon seit Jahren“, erzählt der Langenpreisinger. Angefangen habe er wie viele: mit Lego-Robotern. Storyban sei sein erstes großes Projekt. „Ich habe die Plattform von Grund auf selbst programmiert.“ Dafür habe er sich vieles neu beibringen müssen. Die Beta-Version, also ein voll funktionsfähiger Prototyp der Software, steht seit Frühjahr online.

Und das überzeugte nicht nur die Nutzer von Storyban, sondern auch die Jury des Deutschen Multimediapreises mb21. Der vom Bundesfamilienministerium sowie weiteren Partnern geförderte Wettbewerb würdigt kreative Ideen von Kindern und Jugendlichen im aktiven Medienumgang.

Zur Preisverleihung nach Dresden fuhr Felix mit seinen Eltern Anita und Peter Mittermeier sowie Bruder Paul (14). Im Emanuel-Goldberg-Saal in den Technischen Sammlungen Dresden hatte der 17-Jährige dann seinen großen Auftritt. Im Rahmen des Medienfestivals nahm er die Auszeichnung für Storyban entgegen: den Sonderpreis „Creative Mobile“.

„Die Plattform verbindet die Liebe zum geschriebenen Wort mit zahlreichen Möglichkeiten der Netzwerkbildung“, würdigen die Juroren Mittermeiers Arbeit. Denn es können nicht nur einzelne Autoren Geschichten schreiben – und sie hinterher um weitere Kapitel ergänzen. Bei Multigeschichten schreiben beliebig viele Autoren an einem Text. Storyban biete ebenfalls die Möglichkeit, vorhandene Geschichten von anderen als Hörbuch einsprechen zu lassen.

Das Preisgeld von 1000 Euro kann der Gymnasiast gut gebrauchen. Etwa 20 Euro monatliche Server-Kosten muss er zahlen, damit alle Storyban-Fans auf die Geschichten zugreifen können.

Die App gehört zu den 20 Wettbewerbsbeiträgen, die aus über 200 Einreichungen für eine Auszeichnung vorgeschlagen wurden, heißt es in einer Pressemitteilung des Deutschen Multimediapreises. Im Zentrum des Wettbewerbs stand das Jahresthema Zukunftsmusik – multimediale Zukunftsvisionen.

Auf kommende Tage müssen Smartphone-Literaten nicht warten. Mittermeiers App Storyban läuft ja bereits – in seiner Beta-Version. „Die wichtigsten Fehler habe ich schon behoben.“ Die Feinarbeiten seien aber ziemlich zeitintensiv. „Deswegen wollte ich das nach dem Abitur machen.“ Pläne für seine berufliche Zukunft hat Mittermeier auch schon. „Ich habe eine Zusage für eine Ausbildungsstelle als Fachinformatiker in der Anwendungsentwicklung.“ Sein künftiger Arbeitgeber, die Firma IS2 in Marzling, kann sich auf einen kreativen Kopf freuen.

Kostenloser Download

auf storyban.de