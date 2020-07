Am Baisch-Weiher sieht’s aus „wie Sau“

Zurück am Weiher ist das Dixi-Klo, das coronabedingt auch Waschbecken und Desinfektionsmittel bietet.

Beschwerden in Langenpreising

Der Baisch-Weiher in Langenpreising ist ein beliebter Treffpunkt derer, die gern baden gehen. Sogar von auswärts kommen Menschen, weil das Gewässer von der Größe her überschaubar ist. Dieser Zuspruch ist nicht unproblematisch. So haben unsere Zeitung Klagen erreicht – etwa die, dass es aussehe „wie Sau“. Das Fehlen sanitärer Anlagen über einen langen Zeitraum – auch das Dixi-Klo hat aus Infektionsschutzgründen zwischenzeitlich abgebaut werden müssen – zeitigt Folgen.