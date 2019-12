Der beste Kirschschnaps Deutschlands

Langenpreisinger Edelobstbrennerei Huber ausgezeichnet

von Markus Schwarzkugler

Wer an den Weihnachtsfeiertagen ein gutes Schnapserl schenken will, dem sei die Langenpreisinger Edelobstbrennerei Huber ans Herz gelegt. Dass man bei dieser an der richtigen Adresse ist, belegt eine Auszeichnung, die das kleine Unternehmen von Sebastian Huber nun erhalten hat. Bei einem bundesweiten Test der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) belegte es Platz eins in der Kategorie Obstbrand aus Kirschen. 98,75 von 100 möglichen Punkten erhielt Huber bei der Spirituosen-Prüfung.