Langenpreisinger Feuerwehler planen Gründungsfest und ehren langjährige Mitglieder

Für ihren jahrelangen Verdienst geehrt wurden (vorne v. l.): Anton Furtner, Franz Heilmaier sen., Franz Buchner sen., Johann Kaspera, Georg Maderstorfer, Johann Gruber, (hinten v. l.) Thomas Metz, Bürgermeister Josef Straßer, Christopher Will, Yanik Atasoy, Sebastian Scharl, Lukas Assig, Lukas Werner, Martin Maier, Lukas Frohneberg und Michael Neumeier im Beisein von Kommandant Ludwig Denk und der Vorsitzenden Natalie Kienmüller-Stadler. © sys

Die Freiwillige Feuerwehr Langenpreising kann voraussichtlich ihren 150. Geburtstag mit einem Fest feiern. Erste Vorbereitungen laufen bereits.

Langenpreising – Das vergangene Jahr war geprägt von den Vorbereitungen für das 150-jährige Gründungsfest, ließ Vorsitzende Natalie Kienmüller-Stadler bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Langenpreising wissen: „Wir hoffen, dass wir unseren 150. Geburtstag wie geplant vom 25. bis 29. Mai feiern können und bedanken uns bei den Zustorfer Feuerwehrkameraden für die Übernahme der Patenschaft.“

Erfreut zeigte sie sich, dass der Festausschuss viele Firmen begeistern konnte, in der Festschrift eine Werbeanzeige zu platzieren, „dabei ist sogar noch was für’s Fest übrig geblieben“. Für die Bewirtung sorgt dann die Metzgerei Wernthaler aus Gündlkofen, als Festwirt wird die Brauerei Reiter aus Wartenberg fungieren. In seinem Kassenbericht unterstrich Kassier Thomas Buchner die Ausführungen der Vorsitzenden, indem er auf eine „stattliche Spendensumme“ verwies. Die Kassenprüfer bestätigten, dass einer Entlastung nichts im Wege stehe.

Freiwillige Feuerwehr Langenpreising: Sebastian Scharl neuer zweiter Vorsitzender

Dann ging es an die Wahlen: Das Amt des zweiten Vorsitzenden war von Franz Buchner jun. kurzzeitig kommissarisch besetzt, nachdem der bisherige Stellvertreter Thomas Metz zum 1. August das Amt des Kreisbrandmeisters übernommen hatte.

Mit Sebastian Scharl tritt nun „ein junges Eigengewächs“ in seine Fußstapfen, was die Vorsitzende besonders freute. Per Akklamation wurden die beiden Kassenprüfer Gerhard Kutscher und Klaus Sellmair in ihren Ämtern bestätigt. Als Fähnriche fungieren wie bisher Martin Bauern jun., Christian Faltlhauser und Bernhard Mayr. Bei der turnusgemäßen Neuwahl der Abteilung „Historische Fahrzeuge und Geräte“ wurden Abteilungsleiterin Natalie Kienmüller-Stadler und Schirrmeister Franz Buchner jun. von den 36 anwesenden Abteilungsmitgliedern ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt.

Langjährige Mitglieder geehrt

Wie die Vorsitzende ausführte, war die Abteilung trotz der abgesagten Veranstaltungen nicht untätig. So wurden die angekündigten Reparaturarbeiten am alten TLF in Angriff genommen. Es wurde das Dach abgedichtet, die Tür vom Rost befreit, gespachtelt und neu lackiert. Restauriert werden soll auch noch die alte „Einheits-Tragkraftspritze“. Im Rahmen des Gründungsfestes steht nun die Ausrichtung eines Oldtimer-Treffens auf dem Programm.

Anschließend ging es an die Ehrungen: Für 40 Jahre Mitgliedschaft Georg Maderstorfer, Erich Lechner, Johann Hofer und Robert Weiß, für 50 Jahre Josef Furtner und für 60 Jahre Siegfried Korb. Ganze 70 Jahre hält Ehrenmitglied Franz Buchner sen. als „Maurer und Ratgeber im Hintergrund“ dem Verein die Treue. Johann Gruber, der 29 Jahre ununterbrochen in der Vorstandschaft tätig war, wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Eine besondere Ehrung wurde Thomas Metz für seine Verdienste aus 16 Jahre Tätigkeit im Vorstand zuteil. Für zehn Jahre aktiven Dienst wurden Lukas Assig, Yanik Atasoy, Lukas Frohneberg, Michael Neumeier, Sebastian Scharl, Martin Maier und Lukas Werner, für 20 Jahre aktiven Dienst Bernhard Mayr und Christopher Will, für 40 Jahre aktiven Dienst Franz Heilmaier sen., Johann Kaspera, Johann Myrt und Anton Furtner ausgezeichnet. sys

