Langenpreising setzt Prioritäten

Die Gemeinde Langenpreising geht nun in die weiteren Verfahren nach der Abschaffung der Prioritätenliste

Langenpreising – Arbeit gibt es für den neuen Langenpreisinger Gemeinderat nach den Kommunalwahlen im nächsten Jahr genug: Einstimmig und ohne Debatte wurde jetzt die Prioritätenliste im Bereich der ländlichen Entwicklung verabschiedet, mit der die Gemeinde nun in die weiteren Verfahren geht.

In Langenpreising ist es das sogenannte Unterwirtsgelände mitten im Ort, dass die Gemeinde vor Jahren schon gekauft hat, für das aber noch keine endgültige Nutzung hat gefunden werden können. Weiter ist, wie berichtet, die Entwicklung des Geländes rund um die alte Schmiede ein zentrales Thema. Hier packte der Gemeinderat auch die Stege über die verschiedenen Gewässer in der Gemeinde hinein. Wie berichtet, sind diese in einem beklagenswerten Zustand, ihre Sanierung oder ihr Ersatz sind allerdings förderfähig auch über dieses Landesprogramm. Das dritte und kleinere Thema ist der Weg zur Kirche hinauf. Dieser soll unter anderem barrierefrei gestaltet werden.

Auf Antrag von Natalie Kienmüller-Stadler (FW) wurde außerdem der Bereich der Einmündung der alten Staatsstraße in die Landshuter Straße in das Programm aufgenommen. Wie berichtet, besteht hier der Wunsch, die abknickende Vorfahrt zu ändern und damit den Durchgangsverkehr in diesem Bereich weiter zu reduzieren.

Im Ortsteil Zustorf soll im Bereich des alten Pfarrhofs eine deutliche Verbesserung des Ortsbilds erreicht werden. Das Gebäude ist im Besitz der Gemeinde und in einem derart schlechten Zustand, dass es nur noch für Übungen der Freiwilligen Feuerwehr taugt. So auch bei der jüngsten Gemeinschaftsübung in diesem Langenpreisinger Ortsteil.

Die Prioritätenliste ist Grundlage für die weiteren Verfahren für die Förderung im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms, an dem Langenpreising teilnimmt. klk