Langenpreisinger im Theaterhimmel

Teilen

Starkes Ensemble in Langenpreising (stehend, v. l.): Ludwig Denk als Boandlkramer, Gisela Straßer als Sparifankal, Andreas Götz als Pfuideifi, Bettina Böck als Kathi, Georg Böck als Alois Hingerl, Elisabeth Sellmair als Kreszenzia Hingerl, Gerhard Rothbauer als Josef Stubenvoll, Daniela Leitsch als Dr. Olga Herzstich, Manfred Straßer als Paule, Bruno Janke als St. Michael, Bürgermeister Josef Straßer als Petrus sowie (sitzend, v. l.) die beiden Engel Emilie und Marisa Leitsch. © Kuhn

Großes Theater, großer Spaß: Der Theaterverein Langenpreising steht erstmals seit zwei Jahren wieder auf den Brettern, die für die Aktiven die Welt bedeuten. So lief die Generalprobe.

Langenpreising – Der Klassiker „Ein Münchner im Himmel und in der Hölle“, den der Verein im Jahr 2000 schon einmal auf die Bühne gebracht hat, ist noch einmal völlig neu interpretiert und mit viel Witz ins Programm genommen worden. Unsere Zeitung war bei der Generalprobe am Donnerstag zu Besuch.

Etliche der Darsteller von damals sind wieder in ihre alten Rollen geschlüpft. Unvergleichlich: Georg Böck als Alois Hingerl, der mit seiner urbayerischen Art überall dermaßen aneckt, dass sogar in der Hölle kein Platz für ihn ist. Dabei wäre das für den Amtmann, der im Hofbräuhaus plötzlich zusammenbricht, die Höchststrafe gewesen: „Lauter Preiß’n!“ Die Erde verlassen wollte der Hingeschiedene nicht.

Und was dann kommt, macht das Stück zu wirklich großem Theater: Er versucht nach Art vom Brandner Kaspar den Boandlkramer (Ludwig Denk) auszutricksen. Der aber hat seine Lektion eben aus der Pleite mit dem Brandner Kaspar gelernt. Und so verliert Hingerl im Hofbräuhaus, und er muss die Reise in den Himmel antreten.

Aber wie: Auf der vierten (!) Bühne steht eine Großleinwand, und da sieht man den Boandlkramer auf dem ortsbekannten Oldtimergefährt – vorne Motorrad, hinten Ladefläche – durch die Landschaft fahren. Irgendwie muss der alte Grantler ja in den Himmel gebracht werden. Denk ist als Boandlkramer eine traumhafte Besetzung, mutiert zu einem echten Charakterdarsteller, der entfernt sogar an Klaus Kinski als Mephisto erinnert.

Im Himmel trifft Hingerl auf Erzengel Michael (Bruno Janke), einen wahrlich strengen Hüter des Himmelseingangs, und auf Petrus. Bürgermeister Josef Straßer musste für diese Rolle wohl nicht mal in die Maske. Es passte einfach auch so. Und da sitzt Engel Aloisius nun auf seiner Wolke, soll frohlocken – stellt dann aber fest: „Lujah, sog i! Das kann auf Dauer nicht gutgehen, der Boandlkramer muss wieder Taxi spielen, jetzt in die Hölle.“ Dort aber kommt nicht mal „Sparifankal“ (Gisela Straßer) mit dem Münchner zurecht. Wie es dann weitergeht, das konnten die Besucher bei der Premiere am Freitagabend sehen. Und natürlich können sie es bei den weiteren Aufführungen an diesem Samstag und Sonntag sowie am Wochenende, 9./10. Juli, erleben. Restkarten an der Abendkasse gibt es nur noch an den Sonntagen.

Für die Gäste wird’s sportlich, sind doch die vier Bühnen – besagte Leinwand, Himmel, Hölle und Hofbräuhaus – rund um den Platz am ehemaligen Kindergarten-Areal verteilt. Dazwischen gibt’s Biergartenbestuhlung, drum herum Verpflegungsstände. Das alles hätte schon vor zwei Jahren geboten werden sollen, zum Jubiläum des Theatervereins. Ging halt nicht. Dafür verspricht es heuer ein umso größerer Spaß zu werden.

KLAUS KUHN