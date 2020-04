Langenpreisinger Raiffeisen-Gelände: Bank trotz Anwohner-Einwendungen einen Schritt weiter

Einer der schwierigsten Bebauungspläne, die je im Langenpreisinger Gemeinderat zur Debatte standen, kann jetzt in die entscheidende Phase gehen. Die Raiffeisenbank ist mit ihrem Vorhaben, den alten Bau mit Bankfiliale durch einen Neubau zu ersetzen, einen entscheidenden Schritt weiter. Und das, obwohl Anwohner einige Bedenken vorgebracht haben.

VON KLAUS KUHN

Langenpreising– Anders als bei anderen Bebauungsplänen, bei denen die Beteiligung der Öffentlichkeit keine großen Einwendungen hervorbringt, wohl aber verschiedene Behörden teilweise drastische Änderungen verlangen, war es diesmal umgekehrt: Die Nachbarschaft war mit einer größeren Zahl von Bedenken an die Gemeinde herangetreten. So wurde es eine intensive und auch zeitaufwändige Beratung, um allem gerecht zu werden.

Wie berichtet, will die Bank Wohnraum schaffen, was allein schon wegen des Badeweihers ein großes Thema ist, weil es möglichst keine Einschränkungen beim Badebetrieb geben soll. Um die erforderlichen Stellplätze unterzubringen, haben sich die Architekten eine besondere Konstruktion einfallen lassen: Sie verlegen die Parkplätze zum größten Teil unter das Gebäude, allerdings nicht in eine reinrassige Tiefgarage, sondern eine, die mit Lüftungsöffnungen rund um das Gebäude nur geringfügig tiefergelegt ist. Das schafft einen Kompromiss zwischen dem Stellplatzbedarf, dem Flächenverbrauch, den Kosten einer Tiefgarage und der Gebäudehöhe, die für das Ortsbild von erheblicher Bedeutung ist. Die Rampe für die Tiefgarage gehörte zu den Problemen, die die Nachbarschaft gesehen hatte.

Hinzu kommt ein Lärmschutzproblem für die Nachbarn. Technische Einrichtungen, deren Dämmwerte sehr genau beschrieben werden können, werden jetzt als Antwort auf die Bedenken in die Planung aufgenommen. Thema war auch die Verkehrssicherheit. Für Letztere hat Planer Franz Pezold ebenfalls eine Änderung aufgenommen: Die Parkplätze werden jetzt so gestaltet, dass vermieden werden kann, dass Autos rückwärts auf die Ortsdurchfahrt fahren müssen.

Aus der Bevölkerung gab es aber auch grundsätzliche Kritik: Unter Bezugnahme auf ein entsprechendes Vorhaben in Landshut, das der dortige Bausenat abgelehnt habe, argumentierte eine Anwohnergemeinschaft mit 30 Unterschriften: „Die Wohnanlage fällt definitiv zu groß aus.“ Die Antragsteller halten dagegen, dass der Neubau niedriger werde als der Bestand. Der Umfang der Bebauung weiche nicht erheblich vom Bestand ab. Gleichwohl wird später zugegeben, dass das Bauvolumen sich gegenüber dem Bestand um 20 Prozent erhöht.

Sorgen der Anwohner, dass Parkplätze durch Badegäste blockiert werden könnten, konnten Bank und Planer zerstreuen. Lediglich bei den vorgeschriebenen Besucherstellplätzen könne es passieren, dass es eine Fehlbelegung gebe. Zudem wenden die Anwohner ein, dass durch die Überbauung der Freifläche ein Mangel an Parkplätzen für Badegäste entstehen könne. Hier ist die Lage aber eindeutig: „Die Raiffeisenbank hat das Parken von Badegästen bisher allenfalls geduldet und ist jederzeit berechtigt, das Grundstück ein zufrieden und die Parkplatznutzung zu unterbinden.“

Der Gemeinderat jedenfalls hat die Planfassung gebilligt, sodass es jetzt an die entscheidenden Schritte geht.