Langenpreisings lange Aufgabenliste

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Langenpreisings Bürgermeister Josef Straßer hat 2023 viel vor. © privat

Der Aufgabenzettel für die Gemeinde Langenpreising für das nun angelaufene Jahr ist ziemlich lang. Das wurde in der vergangenen Gemeinderatssitzung deutlich. Eines der vielen brennenden Themen ist das Feuerwehrgerätehaus in Zustorf.

Langenpreising – Für dieses steht noch eine Besichtigung eines möglichen Musters an, also eines bereits bestehenden Hauses, das als Vorbild für den Zustorfer Bau dienen könnte. Auf Nachfrage berichtete Bürgermeister Josef Straßer, dass man dann genauer wisse, wie es mit dem Gerätehaus weitergehen soll. In diesem Zusammenhang nannte er ein interessantes Detail: Das Landesamt für Denkmalpflege redet tatsächlich bei der Farbgebung für den Neubau mit – wegen der Kirche in der Nähe.

Kindergarten-Planungnimmt Fahrt auf

Ab Januar, so der Bürgermeister, werde man mit der Planung im Bereich des Kindergartens weitermachen können. Im Jahr 2024 solle dann konkret gebaut werden, so der weitere Zeitplan. Praktisch gleichzeitig wird geprüft, wie die Photovoltaik-Anlage auf der Schulturnhalle aussehen soll. Dazu kann die Gemeinde auf die Expertise der Solarfreunde in Moosburg zurückgreifen.

Schule: Wie hoch ist der Strombedarf?

Von dort erhofft sich der Bürgermeister auch eine Berechnung zum Strombedarf an der Schule. Das wiederum fließt dann in die Berechnung sowohl der Leistung der Anlage als auch der Größe des geplanten Speichers ein.

Wie effektiv die Gemeinde durch eigene Solarkraftwerke Energie einspart, wurde sogar bei der Kalkulation der Abwassergebühren deutlich, weil selbstredend der sinkende Strombedarf voll und in diesem Fall positiv für die Anschlussnehmer auf die Abwassergebühren durchschlägt.

Besichtigung einer Windkraftanlage

Auch die Nutzung der Windkraft im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg wird den Gemeinderat beschäftigen: So ist die Besichtigung einer Windkraftanlage für den 10. Februar vorgesehen. Im Gemeinderat herrschte aber deutliches Unverständnis darüber, dass diese Besichtigung in Heidenheim in Baden-Württemberg stattfinden soll. Die Anlage in Schweitenkirchen (Kreis Pfaffenhofen) sei doch viel näher gelegen. Wie es dazu gekommen ist, das konnte allerdings auch Bürgermeister Straßer nicht beantworten Er zog die Schultern hoch, grinste und meinte: „Ja mei, vielleicht ist die in Heidenheim schöner!“

Neuer Wohnraum für Zustorf

Bei den Bebauungsplänen gibt es eine Prioritätenliste, die weiter abgearbeitet werden kann. Ganz vorne dran steht die Erweiterung des Gewerbegebiets Straßäcker, für das die Planung nach dem Bericht Straßers weit fortgeschritten ist. Danach kommt der Bebauungsplan für die Wambachstraße, der ebenfalls schon in einem fortgeschrittenen Stadium ist.

Sofort danach, und damit wohl auch noch im kommenden Jahr, kommt der Bebauungsplan für den Ortsteil Zustorf dran, wo weitere Wohnbebauung ermöglicht werden soll.

Weil es die letzte Sitzung im Jahr war, nutzte Straßer die Möglichkeit zu einer kurzen Bilanz, bedankte sich für die gute Zusammenarbeit im Gemeinderat und kommentierte: „Meistens war es schön.“