Arbeitstier mit Elefantenhaut: Langenpreisings scheidender Bürgermeister Peter Deimel zieht Bilanz

„So richtig geärgert habe ich mich eigentlich selten“: Langenpreisings scheidender Bürgermeister Peter Deimel (FW) zieht eine positive Bilanz seiner zwölfjährigen Amtsperiode. In dieser Zeit habe die Gemeinde gleich in zwei zentralen Bereichen Quantensprünge vollzogen: beim Neubau eines kommunalen Kindergartens und beim größten Projekt, dem Neubau der Grundschule.

VON KLAUS KUHN

Langenpreising – In seiner ersten Wahlperiode, erinnert sich der 71-Jährige, der zuvor sechs Jahre Vizebürgermeister gewesen war, sei er des Öfteren überstimmt worden im Gemeinderat, „und das hat mich gewurmt“. Er sollte aber bald gelernt haben, politisch zu denken. „Denn wenn die Sachen schief gelaufen wären, hätte der Bürgermeister mal ausnahmsweise keine Schuld gehabt.“ Er habe sich im Laufe der Jahre das zugelegt, was er „eine ganz dicke Elefantenhaut“ nennt.

Der promovierte Physiker, verheirateter Vater von zwei erwachsenen Söhnen, wurde aber auch zu einem großen Teamplayer, und das wird auch in seinem Fazit nochmal deutlich. Er stellt nämlich die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit seinen beiden Stellvertretern Josef Straßer (FW) und Leo Melerowitz (CSU) heraus.

Ein bisserl chaotisch, aber stets erreichbar

Sein Schreibtisch in der Verwaltungsgemeinschaft war ständig voll mit Papier, Peter Deimel war ein Arbeitstier als Bürgermeister, für Bürger und Presse immer wieder problemlos zu erreichen, was ihn heraushob. Manche fanden seinen Arbeitsstil zuweilen auch etwas chaotisch, aber er gehörte zu den ganz wenigen Bürgermeistern, die in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats Sätze fallen lassen konnten wie diesen: „Tut mir leid, das hab ich jetzt versemmelt.“ Er stand also zu seinen Schwächen, die immer wieder von den Mitarbeitern der Verwaltung in Wartenberg ausgeglichen werden mussten. So gilt sein großer Dank auch genau den Menschen im Rathaus, mit denen er immer wieder zu tun gehabt habe. Namen nennt er keine, wohl aus Sorge, jemanden zu vergessen.

Sein größter Erfolg

Als seinen größten Erfolg bezeichnet Deimel den Neubau der Schule, das arbeitsintensivste Projekt seiner Amtszeit. Die Ausweisung eines Gewerbegebiets schreibt er genauso in seine Erfolgsbilanz wie den Verkauf vieler Bauparzellen, die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für weiteres Bauland, die Erweiterung des Radwegenetzes und mehrere kleinerer Vorhaben.

Deimel ist Physiker und als solcher technikbegeistert. So wurde der Ausbau der Breitbandversorgung auf der Basis von Glasfaserkabeln sein ganz großes Steckenpferd, von dem die Gemeinde nachhaltig profitiert.

Komplett-Rückzug ist nicht geplant

In Bezug auf seinen größten Erfolg, der Schule, hat Deimel nicht im Geringsten die Absicht, sich vollständig ins Privatleben zurückzuziehen. „Ich habe vor, mit unserem Schulleiter Martin Brandlmeier eine MINT- Gruppe an der Schule aufzubauen. Vor längerer Zeit habe ich schon mal vorgefühlt, und die Gruppe in Buch am Erlbach wäre bereit, uns mit ihren Erfahrungen zu unterstützen.“ MINT steht für Abkürzung steht für „Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik“ (ein Bericht zu den Planungen folgt).

Mehr noch: Deimel ist entschlossen, weiter aktiv in der Kommunalpolitik mitzuwirken, wenn auch nicht offiziell im Gemeinderat: „Vielleicht kann eine andere Gruppe wieder ins Leben zurückgerufen werden, die sich unter anderem um Gewerbeansiedlungen in Langenpreising kümmert.“

Damit bleibt er an dem Thema dran, das ihn gegen Ende seiner Amtszeit am meisten umgetrieben hat: Die Tatsache, dass Langenpreising, was die Wirtschaftskraft angeht, gewissermaßen auf einem Abstiegsrelegationsplatz im Landkreis steht. Ansonsten wird er natürlich mehr Zeit für das Private haben: „Es gibt mehrere Bücher, die darauf warten, gelesen zu werden, darunter die Aufsätze von Warren Buffett.“