Maibaum-Serientäter schlagen in Auerbach und Langenpreising zu

Tatort Langenpreising: Unser Bild zeigt die beteiligten Maibaumfreunde bei der offiziellen Rückgabe des Stangerls. © Privat

Sie sind sowas wie die Maibaum-Meisterdiebe, in den vergangenen Tagen haben sie nun unter anderem auch in Langenpreising und Auerbach zugeschlagen. Die Rede ist von Klau-Experten aus Baumgarten, Mauern, Tegernbach und Staudhausen, also aus der tiefsten Holledau.

Langenpreising/Auerbach – Sechs Maibäume haben sie im vergangenen Jahr bereits gestohlen – bayernweiter Rekord, die mediale Aufmerksamkeit war groß. Und was vor einem Jahr so gut geklappt hat, das funktioniert auch heuer.

Zugeschlagen haben sie bereits wieder fünfmal, neben Langenpreising und Auerbach auch in den Landkreisen Freising und Landshut, und zwar in Bergen, Mühlstetten und Abens. Auch heuer wollen die jungen Baumgartner anonym bleiben, einer von ihnen, nennen wir ihn Jonas, berichtet: „Wir dachten eigentlich, dass es dieses Jahr schleppender geht.“ Maximal zwei Bäume habe sich die Truppe zum Ziel gesetzt. „Und anfangs lief’s auch zach.“ Nächtelang lag man nur auf der Lauer. „Dann“, so Jonas, „ist der Funke aber übergesprungen“.

Los ging’s Anfang April in Bergen, in Langenpreising schlugen sie in der Nacht auf den 17. April zu, in Auerbach auf den 22. April. Weil die Holledauer bei sich im Umkreis wegen der sechs Bäume im Vorjahr bekannt sind wie ein bunter Hund, mussten sie in die Kreise Erding und Landshut ausweichen.

Den Maibaum in Langenpreising bezeichnet Jonas als mit schwierigsten Baum ihrer Klau-Geschichte. Nächtelang mussten die Diebe vor Ort auskundschaften, sich mit den technischen Begebenheiten vertraut machen, schmiedeten daheim im stillen Kämmerlein Plan um Plan und bauten die Szenerie zum Teil nach. „Es soll ja vor Ort nix kaputt gehen.“ Altes Maibaumdiebe-Ehrenwort.

Auerbach war vergleichsweise leichte Beute, der Baum hing hoch oben unter einem Vordach, 40 Holledauer Frauen und Männer hoben ihn geübt herunter. Geholfen hat auch, dass es an dem Tag geregnet hat, „da hast fast nix gehört“, schwärmt Simon. Fritz-Walter-Wetter ist also das perfekte Maibaum-Klau-Wetter also. „Am Ende haben wir sogar den Gartenzaun wieder komplett rückgebaut“, erzählt Jonas.

Ob’s das jetzt war mit fünf Bäumen? Eher nicht, das weiß jeder, der die Holledauer kennt. „Unsere Leute san hoaß“, verspricht Jonas. „Und wir sind ja nicht mal immer nur auf die Auslöse aus“, beschwichtigt er. Der Weg ist also das Ziel, nicht unbedingt die vielen 100 Liter Freibier, auch wenn Maibaumklauen freilich durstig macht.

Einen kleinen Tipp gibt Jonas den möglichen Opfern: „Es geht nix über eine menschliche Wache.“ Mehr Ratschläge gibt’s dann aber schon nicht mehr. Schließlich gilt es ja noch, den Vorjahresrekord zu brechen.