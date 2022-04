Langenpreisinger Minenräumer helfen im ukrainischen Kriegsgebiet

Schutz der Zivilbevölkerung: Verein One Step Further war vor Ort

Von Klaus Kuhn schließen

Die Minenräumer vom Langenpreisinger Verein One Step Further waren in der Ukraine, um die Organisationen vor Ort zu unterstützen. Es geht um den Schutz der Zivilbevölkerung.

Langenpreising – Der Langenpreisinger Verein One Step further (OSF), der sich unter anderem mit Minenräumung in Krisengebieten befasst, ist mit einem Auto und kleiner Delegation in der Ukraine gewesen und hat dort Gerätschaften im Gesamtwert von 10 000 Euro übergeben. Vorsitzender Hanspeter Hollack war mit sechs Detektoren, Markierungsmitteln und Werkzeug im Kriegsgebiet.

„Sie müssen dort bei Null anfangen“, berichtet er unserer Zeitung. Und in Butscha, das wegen des Massakers an der Zivilbevölkerung durch die Medien ging, fanden die Freiwilligen kaum noch etwas vor, was heil war.

Ein weiteres Delegationsmitglied, das namentlich nicht genannt werden will, berichtet: „Bei der Fahrt durch Butscha, Hostomel und die Kiewer Außenbezirke, insbesondere aber auch nach Gesprächen mit Augenzeugen dort, kommen all die alten Geschichten wieder hoch, die mir meine Großeltern vom Einmarsch der Russen immer erzählt haben. Offenbar hat sich bei der Kriegsführung nicht viel verändert in den vergangenen Jahrzehnten.“ Es werde geplündert, gebrandschatzt, vergewaltigt – „aus purer Lust am Zerstören“.

Für die Delegation war der Aufenthalt sehr emotional: „Wie spendet man jemandem Trost, der davon berichtet, wie seine Eltern verrecken, weil keine Medikamente mehr durchgelassen werden in ihre Gegend? Wie verhält man sich, wenn dieser Mann von Vergewaltigungen als Strafaktion berichtet?“, sagt das OSF-Mitglied.

Verzögerungen von vier Stunden auf der Reise gab es an einer zerstörten Brücke in Irpin. „Wir haben Kontaktpersonen gebraucht, die uns über die Grenze gebracht haben. Wer wusste schon, ob die uns mit unseren markierten Fahrzeugen überhaupt einfach rüber lassen“, berichtet Hollack. Nach der Ankunft in Hostomel, dem Zielort rund 20 Kilometer von Kiew entfernt, wurde den Deutschen das Material förmlich aus den Händen gerissen.

Hollack: „Wir werden hier eine Partnerschaft eingehen.“ Es gebe eine lokale Organisation von Freiwilligen, die sich mit der Auffindung, Markierung und Beseitigung von Kampfmitteln befasse und dabei eng mit Polizei, Militär und Spezialkräften zusammenarbeite. Nur diese dürften nämlich Munition aufnehmen, transportieren und vernichten. Die Freiwilligen-Organisation sei noch im Aufbau. Ihre Unterstützungsleistung bestehe darin, Kampfmittel zu erfassen, zu markieren und sofort zu melden. Das könnten Freiwillige tun, um Profis zu entlasten, die sich dann auf Bergung, Abtransport und Vernichtung konzentrierten.

Weil die Russen auch die umstrittene Cluster-Munition, also Streubomben, verwenden, ist der Aufwand, diese sogenannte Sub-Munition aufzuspüren, gewaltig. Am 26. Februar wurde sogar ein Krankenhaus von einem solchen Sprengkopf getroffen.

Hollack berichtet: „Im Umland von Hostomel trafen wir auch eine Einheit des Special Emergency Service (SES), die mit Räumung in der Gegend beauftragt ist. Diese Einheit riss uns unsere mitgebrachten Hilfsgüter förmlich aus den Händen und setzte sie unmittelbar ein. Eine so schnelle Übergabe-Benutzungs-Ratio habe ich so noch nie erlebt.“

Die Menschen seien zum Schutz der Zivilbevölkerung auf eine möglichst eindeutige Markierung der Sprengmittel angewiesen. Entsprechendes Material sei in Deutschland in jedem Baumarkt zu bekommen, in der Ukraine aber Mangelware. Der Verein hat seine Mittel erst einmal in diese Dinge gesteckt, dazu auch in Detektoren, für den OSF Spezialist ist. In Langenpreising ist neben dem Verein bekanntlich auch die EMC Kampfmittelbeseitigung ansässig. In den nächsten Wochen will OSF mit einem kleineren Lkw in die Ukraine aufbrechen und weiteres Gerät zum Schutz der Bevölkerung an die Organisationen vor Ort verteilen.