Falscher Alarm ärgert die Feuerwehr

Die Feuerwehr Zustorf kann konstant auf 37 Aktive zurückgreifen, davon fünf aus der Jugendabteilung. Unter den neun Einsätzen im vergangenen Jahr waren drei Brände.

Zustorf – Darunter war wiederum ein Fehlalarm der ärgerlichen Art: Missbrauch einer Notrufeinrichtung im Therapiezentrum Haus Wartenberg, wie Kommandant Bernhard Schwarzbözl in der Hauptversammlung am Sonntag im Gasthaus Lintsche berichtete.

Ernster war dagegen der gemeldete Brand in der Kirche in Langenpreising. Bei der Integrierten Leitstelle ging bei einem Gewitter die Meldung aus der Nachbarschaft ein, dass ein Blitz in die Kirche eingeschlagen habe. Glücklicherweise war dem nicht so. Das Feuerwehr-Großaufgebot konnte bald wieder nach Hause geschickt werden. Unter den technischen Hilfeleistungen zählte Schwarzbözl drei Verkehrsabsicherungen und die Reparatur einer eingeschlagenen Scheibe auf. Außerdem wurden die Aktiven zu einem Getränkelaster gerufen, der Ladung verloren hatte.

72,5 Einsatzstunden kamen so zusammen. „Es war recht ruhig“, kommentierte das der Kommandant. Die Liste der Lehrgänge, Schulungen und Fortbildungen war dafür sehr lang. Sieben Gruppenführer habe die Feuerwehr jetzt und sei damit für die Zukunft gut aufgestellt, erklärte Schwarzbözl. Unter dem Strich stehen 1959 Stunden für die Allgemeinheit, fast so viele wie im Vorjahr – also mehr als ein „Mannjahr“, wie Bürgermeister Peter Deimel ausrechnete.

Die Jugendfeuerwehr hat fleißig geübt, die Jugendflamme in verschiedenen Stufen abgelegt und zudem 150 Christbäume eingesammelt. Auf 28 angehende Feuerwehrleute kann Zustorf zählen, sobald dort ein Teil der modularen Truppmannausbildung stattfindet, freute sich Kreisbrandmeister Franz Ganslmaier. Außerdem hat die Wehr 16 Atemschutzgeräteträger.

Der Feuerwehrverein hat die Ausrüstung wirksam ergänzt: Uniformen, Handschuhe für die technische Hilfeleistung, Computer für Kommandant und Schriftführer. Das führte zu einem leichten Minus in der Kasse. Der Verein trägt darüber hinaus die Heizkosten für die Unterkunft. Ein großer Dank ging dabei an die Sponsoren. Aus Langenpreising konnten die Zustorfer einen Hochdrucklüfter übernehmen, eine Wärmebildkamera hilft jetzt bei der Ortung von Glutnestern. Die Feuerwehr hat auch Aktive an diesem Gerät geschult. Hohlstrahlrohre und Schutzkleidung für 12 800 Euro wurden darüber hinaus beschafft. Der Verein hat dem Bericht zufolge neben den 37 Aktiven drei Ehrenmitglieder, 25 passive und weitere 24 fördernde Mitglieder.

KLAUS KUHN