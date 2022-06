Mittlere-Isar-Kanal: Das Mega-Projekt einer ganzen Region

Von: Gerda Gebel

Baustelle zum Strogenbauwerk im Januar 1927: Die Fundamente sind fertig, die Tunnelgewölbe (rechts im Bild) werden von Süden her betoniert, bei dem Wasser in der Baustelle handelt es sich um Grundwasser. © privat

Seit rund einem Jahrhundert gehört der Mittlere-Isar-Kanal fest zum Erdinger Landkreis und wird täglich von vielen Bürgern über- und auch unterquert. Gerne geht man auf seinem Damm spazieren und genießt den Ausblick, jedoch meistens, ohne dieses gigantische Bauwerk entsprechend zu würdigen.

Nördlicher Landkreis – Bei der Arbeit zur Chronik über seinen Wohnort Langenpreising hat sich Paul Adelsberger mit dem Bau des Großprojekts befasst. Mit ihm haben wir uns über den Riesenkanal unterhalten.

Bereits 1908 kam die Idee auf, die Wasserkraft der Isar, die zwischen München und Moosburg auf einer Länge von rund 51 Kilometern bei einem Gefälle von rund 90 Metern verläuft, zur Elektrizitätsgewinnung zu nutzen. Unwirtschaftlich wäre es gewesen, die Isar selbst als Kanal zu verwenden oder einen Kanal direkt neben dem Fluss zu bauen, da für diese Variante acht bis zehn Kraftwerke nötig gewesen wären. Nur eine Kanalführung entlang der Hügelkette östlich des Erdinger Mooses mit nur vier Kraftwerken machte Sinn.

Nach dem Beschluss zum Bau durch den Bayerischen Landtag 1919 sollte die neu gegründete Mittlere Isar AG (MIAG) das Projekt verwirklichen, später wurde daraus das Bayernwerk, das dann in Eon aufging. Mittlerweile werden die Kraftwerke von einer Ausgliederung namens Uniper betrieben. Der Kanal führt heute von Oberföhring durch den Speichersee (der erst später im Jahr 1926 angelegt wurde) in vier Gefällestufen über Finsing, Aufkirchen, und Eitting bis nach Pfrombach. Von dort läuft er weiter zum Ausgleichsweiher östlich von Moosburg und zu den Uppenbornwerken der Stadtwerke München, um kurz vor Landshut wieder in die Isar zu münden.

Gestartet wurde der Kanalbau 1920 von Oberföhring ausgehend an verschiedenen Stellen gleichzeitig, bis zur Fertigstellung sollte er 90 Millionen Reichsmark kosten – heute ein Milliardenbetrag, so Adelsberger. „So ein Bau wäre heute wohl gar nicht mehr möglich“, spekuliert der 73-jährige und spielt auf die immensen Probleme für den Naturschutz an, die durch die erforderliche Absenkung des Grundwasserspiegels entstanden. Doch damals war der Zeitpunkt günstig, nach dem Ersten Weltkrieg standen viele Arbeitslose als Arbeiter zur Verfügung, dazu wuchs der Strombedarf durch die zunehmende Elektrifizierung stark an.

Paul Adelsberger mit den Unterlagen der MIAG. © Gebel

So wurden beim Bau bis zu 8000 Arbeiter beschäftigt, viele kamen täglich aus München. Für sie wurde extra eine Schmalspurbahn gebaut, die sogenannte Moosbahn, die Baumaterial und Personal transportierte. Bis zu 2600 Arbeiter wohnten an der Strecke in Barackenlagern, es brauchte Kantinen zur Verpflegung. „Das waren oft wilde Kerle, da ist viel Alkohol geflossen“, sagt Adelsberger. „Der Baufortschritt wurde akribisch dokumentiert und beinahe täglich fotografisch festgehalten“, lobt der Diplom-Bibliothekar, der 36 Jahre lang in der wissenschaftlichen Bibliothek des Deutschen Museums tätig war.

Eine große Herausforderung für Planung und Kostenberechnung stellte die galoppierende Inflation dar, die zu täglich veränderten Preisen beim Material führte. Nach der ersten Gefällestufe wurde das Kraftwerk Finsing erbaut, das zuerst mit acht Turbinen betrieben wurde – heute sind es fünf. Durch das geringe Gefälle bringt es von den vier Kraftwerken auch die geringste Leistung.

Aufkirchen ist dagegen mit der größten Fallhöhe das leistungsstärkste Kraftwerk entlang des Kanals. Obwohl beim Bau noch sehr viel mit Handarbeit und Muskelkraft gearbeitet wurde, kamen durchaus auch technische Geräte wie Eimerkettenbagger zum Einsatz. Bemerkenswert findet Adelsberger, dass die Maschinen damals schon so weit wie möglich elektrisch betrieben wurden. Die riesige Baugrube bei Aufkirchen war ein interessanter Schauplatz für die Bevölkerung, die den gigantischen Bau fasziniert verfolgte.

Das Kraftwerk in Eitting war relativ baugleich mit Aufkirchen, hat auch eine ähnliche Fallhöhe. Die dortigen Generatoren werden bis in die heutige Zeit verwendet. „Die Kraftwerke wurden mit einer großen Belegschaft geführt, deshalb sind die Anlagen auch sehr gepflegt“, berichtet der Historiker, der 30 Jahre lang das Museum Erding geleitet hat. Erzeugt wurde nicht nur Drehstrom, sondern auch der zunehmend benötigte Bahnstrom.

Die erste Ausbaustufe des Kanals von 1920 bis 1924 führte von Oberföhring bis hinter Eitting, dann leitete man das Wasser ab in den Semptflutkanal, um den Kanal in Betrieb zu nehmen. Um der großen Arbeitslosigkeit im Winter 1925/26 Herr zu werden, wurde 1926 der Weiterbau genehmigt.

Wurden die Dämme bis kurz vor Wartenberg noch aus dem Aushubmaterial vom Kraftwerk Eitting aufgeschüttet, waren nun große Mengen an Kies nötig für die weiteren Dämme und Betonarbeiten. Diese wurden aus einer 15-Hektar-Kiesgrube entnommen, aus der insgesamt fast eine Million Kubikmeter Kies abgebaut wurden. Später entstand daraus der Thenner See. Entlang des Kanals führte eine Industriebahn von Erding/Aufkirchen bis Pfrombach, um Maschinenteile zu transportieren.

Die Weipersdorfer Brücke 1927. © privat

Die Weipersdorfer Brücke heute. © Gebel

Der Kanal hatte das Gelände auseinandergeschnitten, zur Überwindung waren nun Brücken nötig. Diese wurden wie heute zuerst in die freie Landschaft gebaut, weil so die Baustellen noch gut zugänglich waren, erst später wurden die Rampen aufgeschüttet und ans Straßennetz angebunden. Die Brücken sehen alle sehr ähnlich aus und führen mit einem hohen Bogen über den Kanal. Grund dafür sei der ursprüngliche Plan gewesen, den Kanal mit Schiffen zu befahren, so Adelsberger. Um diesen das Ankern zu ermöglichen, hätte man die Kanalsohle mit Kies bedecken müssen, das wurde aber nie realisiert.

Neben den vielen Brücken über den Mittlere-Isar-Kanal führt bei Wartenberg auch ein Tunnel unter ihm durch. Dieses Strogenbauwerk bei Appolding war nur möglich, da hier die Strogen tief unter dem Gelände liegt. Beim Bau wurde gleichzeitig die sehr aufwendige Strogenregulierung durchgeführt, was für die Gemeinden teuer wurde. Das Strogenbauwerk stellt neben den vier Kraftwerken das größte Bauwerk am Kanal dar und löste große Proteste der Naturschützer aus. Doch Adelsberger gibt Entwarnung: „Die Kanaldämme stellen heute ein Naturparadies dar mit vielen seltenen Pflanzen, das nur ein- bis zweimal pro Jahr gemäht wird.“

Im Sommer 1928 konnten die inneren Böschungen vom Semptflutkanal bis nach Pfrombach betoniert werden. Für die zweimal 8,3 Kilometer lange Strecke wurde 125 Tage lang Tag und Nacht betoniert, die Tagesleistung lag bei rund 220 Metern. Obwohl hauptsächlich Maschinen im Einsatz waren, war unter den Brücken auch Handarbeit nötig – „eine gigantische Leistung, die auch eine äußerst sorgfältige Planung und Vermessung erforderte“, erklärt Adelsberger bewundernd.

Ende Juli 1928 konnte man mit der allmählichen Füllung des Kanals anfangen, der normale Wasserspiegel wurde im Dezember 1928 erreicht. Ein Schwarzer Tag für die damaligen Bewohner im Bereich Wartenberg/Langenpreising war der große Kanalbruch vom 12. Juli 1931, bei dem der Damm bei Appolding auf einer Breite von bis zu 60 Metern brach. Bei Langenpreising breitete sich ein großer See aus, im Ort entstanden beträchtliche Schäden an den Gebäuden und Feldern, dazu kam auch viel Vieh zu Tode. Auf der Südseite setzte sofort ein „Katastrophentourismus“ ein. „Auch meine Oma hat uns oft von dem Dammbruch erzählt“, erinnert sich Adelsberger.

Nach der Schließung des Sperrwerks beim Semptflutkanal kam kein Wasser mehr nach, und schon nach einem Tag hatte sich das Wasser wieder verlaufen, dann konnten die Aufräumarbeiten beginnen. Alle Schäden wurden von der Betreiberfirma MIAG ersetzt, eine eindeutige Ursache für den Dammbruch konnte nicht festgestellt werden. Glück hatten die Anwohner, dass während des 2. Weltkriegs keine Bomben auf die Brücken und Kraftwerke fielen, allerdings sprengte die deutsche Wehrmacht kurz vor Kriegsende alle Brücken, um den Amerikanern den Vormarsch zu erschweren. Für längere Zeit musste man sich dann mit Notbrücken behelfen.

Neben dem Kanal mit seinen schönen Spazierwegen und beeindruckenden Bauwerken ist auch das Freizeitparadies am Thenner See ein positives Resultat des Kanalbaus. Die Ingenieursleistung verdiene noch heute Anerkennung.