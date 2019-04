In acht Wochen zum Müllprofi

Wie kann ich Abfall vermeiden? Was ist Recycling? Wie funktioniert richtige Mülltrennung? Zwei Monate lang haben sich die Mädchen und Buben im Kinderhaus St. Martin in Langenpreising mit solchen Fragen beschäftigt. In einem großen Müllprojekt sind die etwa 80 St.-Martins-Kinder zu echten Profis in diesem Thema gereift. Mehr als 60 Eltern und Angehörige besuchten im Kinderhaus zudem einen Vortrag von Manuela Gaßner über Müllvermeidung.

Langenpreising – Die im Oktober 2018 gegründete Initiative unfairmüllt, die für ein plastikfreieres Leben durch größtmöglichen Verzicht auf Einwegplastik eintritt, hatte den Stein für das Müllprojekt ins Rollen gebracht. In kürzester Zeit entwickelten die Initiatorinnen Lina Beck, Kathrin Daschinger und Lisa Gadenne-Wurzbacher gemeinsam mit Kinderhausleiterin Christine Rott und den Erzieherinnen ein spannendes Programm, das auch an die von Papst Franziskus in seiner Enzyklika „Laudato si“ gestellte Frage „Welche Art von Welt wollen wir denen überlassen, die nach uns kommen?“ anknüpft. Angeliefert durch ein echtes Müllfahrzeug zog die sprechende Mülltonne „Tonni“ Anfang Februar in den Kindergarten ein. Spielerisch gab Tonni den Kindern Tipps und Informationen. Mit Beginn der katholischen Fastenzeit schwenkte der Fokus dann auf den Bereich Einwegplastik und die damit verbundenen Herausforderungen. Ein kleines Puppentheater mit dem Titel „Lilly und der Fisch“ – letzterer klagte nach einer irrtümlich verspeisten Plastiktüte über Bauchweh – läutete ein einwöchiges Plastikfasten ein, das auch die Mitwirkung der Eltern verlangte. Elternbeiratsmitglied Stefan Wende initiierte zudem einen Experimentetag zum Themenfeld „Erneuerbare Energien“. Der Elternabend mit einem kurzen Film über die Projektzeit und einem 90-minütigen Vortrag von Agraringenieurin Dr. Manuela Gaßner stieß auf großes Interesse. Die Freisinger Buchautorin gab zahlreiche Tipps zur schrittweisen Reduzierung von Müll. „Das war das richtige Thema zur richtigen Zeit, und ich bin zuversichtlich, dass es eine Wiederauflage oder gar Fortsetzung bei uns geben wird“, erklärte Rott. Bei der Tauschaktion „Tüte gegen Tasche“ waren die Kinder schließlich eingeladen, eine Plastiktüte gegen eine Baumwolltasche einzutauschen, um in der Zukunft unter dem Motto „Nie wieder Plastikpackerl, i nehm mei Baumwollsackerl!“ in Langenpreising auf Einkaufstour zu gehen. Aus den eingetauschten Plastiktüten wurde ein übergroßer Fisch gestaltet, der vor dem Kinderhaus zu bestaunen ist. red