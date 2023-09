Neues Baugebiet an Zustorfer Talstraße

Von: Klaus Kuhn

Josef Straßer, Langenpreisings Bürgermeister © Archiv

Zustorf soll sich weiterentwickeln können. In der letzten Sitzung vor der Sommerpause hatte Langenpreisings Gemeinderat zwei Varianten über eine mögliche Bebauung entlang der Talstraße auf dem Tisch liegen gehabt. Für beide Varianten hatte es aber keine Mehrheit gegeben, so dass Bürgermeister Josef Straßer nun in der neuerlichen Beratung am Dienstagabend eine weitere Alternative vorlegte: eine Bebauung südlich der oberen Römerstraße, vom Ortsausgang weg Richtung Kapelle in der Kurve. Letztlich setzte sich aber eine Lösung an der Talstraße durch.

Langenpreising – Die Gemeinde ist im Besitz der von Straßer vorgeschlagenen Fläche und könnte dort recht schnell versuchen, Baurecht zu schaffen. Der Bürgermeister machte deutlich, dass er für die jüngst verunglückte Sitzung und deren Ergebnis vergleichsweise wenig Verständnis hatte: „Ich weiß nicht, was das war.“

Grundsätzlich bestand Einigkeit im Gremium, dass in Zustorf etwas gemacht werden muss. Der letzte Bebauungsplan ist laut Verwaltung vor 15 Jahren aufgelegt worden, und das sei doch eine recht lange Zeit. Vize-Bürgermeister Leo Melerowitz (CSU) legte sich sofort fest, nämlich auf die Lückenschließung, wie sie im Bereich der Talstraße realisiert werden könnte. Straßer hatte sich wohl im Vorfeld ebenfalls festgelegt auf diese Variante, betonte aber: „Ich bin da völlig schmerzfrei.“

Josef Buchner von den Freien Wählern Zustorf war das nicht: „Wir haben viel Zeit verloren.“ Er plädierte nachdrücklich auf eine Bebauung südlich der Römerstraße, weil er sich dort eine schnellere Realisierung von Baurecht erhofft: „Die Talstraße, das sehe ich, dass das länger dauert.“ Darum, so Buchner, sollte mit der Bebauung südlich der oberen Römerstraße begonnen und gleichzeitig auch das langwierigere Verfahren an der Talstraße weitergeführt werden.

Franz Neumüller (FWG) äußerte sich verwundert darüber, dass jetzt eine neue Alternative auf dem Tisch lag: „Ich war der Meinung, dass wir da Schritt für Schritt vorangehen.“ Holger Scheiding (CSU) sah es wie Buchner: „Das Eisen ist schon länger heiß.“ Anders als Buchner aber votierte er für die Talstraße und meinte, dass die Planung so gestaltet werden sollte, dass die Grundstücke größer werden.

Als Straßer nach der kurzen, aber engagierten Debatte zur Abstimmung schritt, gab es ein klares Ergebnis: 9:3 für die Fortführung des Verfahrens an der Talstraße.

Zum weiteren Vorgehen meinte er, dass jetzt überplant werde. Dritte Bürgermeisterin Natalie Kienmüller-Stadler (FWG) erinnerte, später auch unterstützt von Bernhard Lanzinger (Grüne), an die Vorgehensweise im Neubaugebiet Thenner-See- Straße, wo der Gemeinderat die Möglichkeit erhalten habe, seine eigenen Vorstellungen intensiver einzubringen. Daran solle man sich auch in diesem Fall orientieren. Bürgermeister Straßer nahm diese Anregung Kienmüller-Stadlers dankbar auf.