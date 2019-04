Langenpreisinger Ortseingang bekommt ein schöneres Gesicht

Das Ortsbild von Langenpreising, wenn man von Zustorf kommend in den Ort hinein fährt, wird sich deutlich verändern.

Langenpreising – Der Gemeinderat hat sich gegenüber der Raiffeisenbank in wesentlichen Teilen durchgesetzt und eine grundlegende Umplanung für den dort vorgesehenen Neubau als Ersatz für das Lagerhaus erreicht.

Wie berichtet, will die Bank das Lagerhaus abbrechen und in Kooperation mit der Flughafengesellschaft (FMG) ein größeres Wohngebäude errichten. Dieses soll auch eine Bankfiliale enthalten. Christian Berther, Vorstandsvorsitzender der Bank, hatte gegenüber der Heimatzeitung deutlich gemacht, dass sein Haus großes Interesse daran habe, eine mit Personal besetzte Außenstelle in Langenpreising zu erhalten.

In der Sitzung am Dienstagabend boten Berther und der von der Bank beauftragte Architekt Andreas Sander nach dem ersten Entwurf, der im Gemeinderat durchgefallen war, drei neue Varianten an. Herausgekommen ist ein stark gegliederter Neubau, dessen Fassade sich teilweise sogar an der neuen Grundschule orientiert.

Die Eckdaten: 1800 Quadratmeter Nutzfläche, davon 80 für die Filiale, eine Firsthöhe von 12,6 Metern, 22 Wohnungen, 40 Meter Gebäudelänge bei einer Tiefe von 13 Metern, und das Ganze 9,5 Meter von der Straßenkante entfernt. Der erste Entwurf hatte noch eine Firsthöhe von 15 Metern ausgewiesen. Hier ist die vom Gemeinderat gewünschte Reduzierung am deutlichsten zu sehen.

Berther freute sich sichtlich, dass der von ihm favorisierte Entwurf im Gemeinderat gut ankam. „Wir haben ja einige Baufachleute hier. Herr Danner, wie gefällt Ihnen das?“, fragte er. Der angesprochene Rat äußerte sich zunächst vorsichtig: „Das ist nicht uninteressant. Die Gliederung gefällt mir recht gut.“ Wolfgang Leitsch wurde schon deutlicher. Der Ortseingangsbereich werde „gestalterisch aufgewertet“. Und Berther meinte: „Es ist, glaube ich, alles schöner als das, was jetzt da ist.“

Die Stellplätze verschwinden großteils unter dem Haus, das deshalb erst 1,3 Meter über dem Geländeniveau beginnt. Das führte zu Debatten. Natalie Kienmüller-Stadler, auch Vorsitzende der Feuerwehr, bemerkte, dass das Gebäude damit höher werde als die Rettungsmittel der Feuerwehr.

Laut Architekt Sander wird der Neubau gegliedert durch acht Meter breite Streifen, die ähnlich aufgebaut seien wie an der neuen Grundschule. Dahinter sollen Fenster für Funktionsräume wie Küchen gebaut werden. In diesen Bereichen werde das Gebäude nur acht Meter hoch, korrigierte er entsprechende Kritik aus dem Gemeinderat.

Dieser verständigte sich einstimmig auf die von der Bank vorgeschlagene Variante. Ein städtebaulicher Vertrag über die Planungskosten stand für Berther schon nicht mehr infrage.

Daran, dass die Bank sich mit der FMG zusammengetan hat und die Wohnungen nicht für den Langenpreisinger Bedarf zur Verfügung stehen, gab es auch Kritik(Bericht folgt).

KLAUS KUHN