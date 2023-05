Platz für 22 neue Wohnungen in Zustorf

Von: Klaus Kuhn

Für einen Bereich an der Talstraße in Zustorf wird ein Bebauungsplan aufgestellt. Auf einer Fläche von knapp 7600 Quadratmetern und 15 Parzellen ermöglicht dieser 22 Wohneinheiten. Planer Franz Pezold stellte im Gemeinderat zwei Varianten vor, die sich vor allem in der Art der Erschließung unterscheiden.

Langenpreising – Grundsätzlich kam die Planung im Gemeinderat ganz gut an, allerdings wird sie trotzdem wohl so nicht bleiben können. Es gab nämlich eine Grundsatzdiskussion darüber, ob es der Planer nicht mit dem Flächensparen übertrieben hat. Gleich mehrere Räte äußerten Zweifel an der Familienfreundlichkeit von Grundstücken mit einer Größe von teilweise unter 300 Quadratmetern. So gab es die Tendenz, sich bezüglich der Grundstücksgröße am Neubaugebiet der Gemeinde an der Thenner-See-Straße zu orientieren.

Zwar äußerten alle Mitglieder des Gremiums Verständnis dafür, dass angesichts der galoppierenden Grundstückspreise etwas getan werden müsse, aber allzu dicht aufeinandersitzen lassen will so manches Ratsmitglied die Bauenden doch nicht.

Eingeplant ist ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten für Menschen mit schmalerem Geldbeutel.

Die Erschließung erfolgt von der Oberen Römerstraße her in die Talstraße hinein. In einer Variante ist ein Wohnweg, also eine schmale Anliegerstraße, ebenfalls von der Oberen Römerstraße her eingezeichnet. Er ist allerdings noch nicht im Eigentum der Gemeinde. Bürgermeister Josef Straßer (FWG) soll nun die Verhandlungen über einen möglichen Erwerb dieser Fläche vorantreiben.

Was den Mix aus Einfamilien- und Doppelhäusern betrifft, hat sich der Planer an den Ergebnissen einer Umfrage in Zustorf orientiert. Die Zielgruppe ist schließlich die einheimische Bevölkerung, der die Möglichkeit eröffnet werden soll, hier zu Wohneigentum zu kommen. Neue urbane Wohnformen wie etwa die sogenannten Tiny-Häuser kamen zwar in die Diskussion, stießen allerdings nicht gerade auf viel Gegenliebe. Ganz vom Tisch wischen wollte der Bürgermeister dieses Thema nicht, er bestand aber darauf, dass man dann konsequenterweise Derartiges sinnvollerweise nur mit Erbbaurecht realisieren könne. Diese Diskussion wurde in der Sitzung jedoch nicht weitergeführt.

Pezold erhielt den Auftrag, den städtebaulichen Entwurf auf Basis der Diskussion im Gemeinderat zu verfeinern. Eine Festlegung auf eine der beiden Varianten erfolgte bewusst noch nicht, zumal in der Debatte keine klaren Mehrheiten zustande kamen.

Bereits fest steht, dass es Erschließungsaufwand gibt: Die Pumpstation für das Abwasser im Bereich Talstraße wird nicht reichen und muss laut Verwaltung vergrößert werden.