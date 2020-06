Zwei brennende Autos und ein Unfall

Viel Arbeit für die Feuerwehren am Sonntagabend im Landkreis Erding: Zwei Autos standen in Flammen. Und auf der A94 war ein voll besetzter Opel in die Mittelleitplanke gekracht.

Auch einige Autos scheinen die Hitze nicht zu vertragen. Nach dem Brand eines VW Golf am Samstag an einer Tankstelle in Dorfen (wir berichteten), mussten am Sonntag die Feuerwehren zu zwei weiteren Fahrzeugbränden ausrücken. In den Abendstunden war nicht nur auf der Erdinger Straße in Hörlkofen in einem Pkw ein Feuer ausgebrochen, sondern auch auf der A 92 in Fahrtrichtung München bei Gaden. Die Wehren Hörlkofen und Langenpreising rückten aus. Auf der A 92 bildete sich ein Stau bis zur Anschlussstelle Moosburg-Süd. In beiden Fällen dürfte ein technischer Defekt die Ursache gewesen sein. Auf der A 94 ereignete sich kurz nach der Anschlussstelle Pastetten in Fahrtrichtung München ein Unfall, zu dem die Wehren Pastetten und Reithofen-Harthofen ausrückten. Ein Opel war gegen 18.30 Uhr in die Mittelleitplanke gekracht. Der Fahrer und vier Kinder wurden vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert. ham