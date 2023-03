Bussard beschossen: Vogel kommt zu Tode

Von: Hans Moritz

So sieht ein Mäusebussard aus. Bei Langenpreising wurde auf ein Exemplar geschossen - mit tödlichem Ausgang. © Patrick Pleul/dpa

Qualvoll zu Tode gekommen ist im nördlichen Landkreis Erding ein Mäsebussard. Auf den Greifvogel war geschossen worden. Aber von wem?

Langenpreising - Bereits vor knapp drei Wochen haben Passanten in der Pottenau (Langenpreising) einen verletzten Mäusebussard gefunden. Ein Vogelschützer nahm sich des Tieres an, der in die Vogelklinik nach Oberschleißheim brachte. Doch für das Tier sollte jede Hilfe zu spät kommen, es starb noch während der Behandlung. Nun wird daraus ein Fall für die Polizei. Denn beim Röntgen hatten Veterinäre festgestellt, dass ein Flügel sowie ein Oberschenkel offenbar durch Beschuss mit einem Schrotgewehr verletzt worden waren. Eine Kugel steckte noch im Körper des Mäusebussards. Die Beamten gehen davon aus, dass der Vogel bereits zwei Wochen vor seinem Auffinden angeschossen worden war und verhungert ist. Wer seit Ende Februar verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, erreicht die Polizei Erding unter Tel. (0 81 22) 96 80. ham