Der Gemeinderat Langenpreising hatte am Dienstag die Voranfrage der DHL zum Bau einer Logistikhalle auf 13 Hektar in der Pottenau auf der Tagesordnung – wenn auch nicht-öffentlich.

Langenpreising – Rechtzeitig davor haben Anwohner mobil gemacht. Sie protestieren öffentlich mit einem Schriftzug auf einem Gülleanhänger. Gleichzeitig erhalten sie Unterstützung durch den Bund Naturschutz (BN).

„Das Erdinger Moos ist ein geschundenes Moos: Flughafen, Straßen, Gewerbegebiete verbauen es zusehends. Doch es gibt noch intakte Natur und Kulturlandschaft wie nördlich von Langenpreising. Doch die Gemeinde erkennt dies offenbar nicht und will es auch nicht beachten“, kritisiert der BN. Das Projekt würde „alle Bemühungen zum Flächensparen, zur Verkehrsvermeidung, zum Erhalt der Artenvielfalt und unserer Landschaft Hohn sprechen“, schreibt der BN. Die Logistikhallen würden nördlich von Langenpreising mitten in einem vom Regionalplan geschützten Grünzug, auf den Brutplätzen der Kiebitze und an einem Wiesenbrüter-Schutzgebiet überregionaler Bedeutung liegen.

Ausdrücklich lobt der Bund Naturschutz die Landwirte in diesem Bereich, die hier verantwortungsvoll wirtschaften und damit das Brutgebiet dieser gefährdeten Vogelart erhalten würden. Mit einer solchen Halle sei endgültig Schluss mit dem Landschaftsbild. Zersiedelung und Zunahme des Schwerlastverkehrs wären die Folge. klk