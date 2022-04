Polizei rettet Reh auf der A92: Fünf Kilometer langer Stau

Von: Markus Schwarzkugler

In Sicherheit: das Reh mit Polizist Michael Oberprieler. © Verkehrspolizei Freising

Zur Gefahrenabwehr wäre auch der Abschuss eines Rehs auf der A92 denkbar gewesen. Die Freisinger Verkehrspolizei entschied sich jedoch zu einer Rettungsaktion.

Langenpreising – Die Freisinger Verkehrspolizei hat am Donnerstag ein Reh vor dem Tod auf der Autobahn bewahrt. Wie ein Sprecher Jungmann mitteilt, hatte eine Autofahrerin das Tier auf der A 92 auf Höhe der Anschlussstelle Moosburg-Süd entdeckt. Es lief auf dem Standstreifen auf und ab.

Zwei Polizeistreifen kamen zur Hilfe. Zunächst sollte das unverletzte Tier durch ein Tor des Wildschutzzauns getrieben werden, was misslang. Obwohl zur Gefahrenabwehr ein Abschuss möglich gewesen wäre, entschieden sich die Beamten, das Jungtier einzufangen. Dafür wurde die A 92 Richtung München für rund 20 Minuten komplett gesperrt. Mithilfe weiterer Autofahrer wurde das Reh in einem nahegelegenen Waldstück in die Freiheit entlassen. Ein rund fünf Kilometer langer Stau löste sich schnell auf.

