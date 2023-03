Langenpreising: Sakristei droht wegzukippen

Die Risse im Mauerwerk sind nicht mehr zu übersehen, und sie werden breiter. © Klaus Kuhn

Die Sakristei der Pfarrkirche St. Martin in Langenpreising ist ein Sanierungsfall. Schuld ist ein Fehler beim Bau. Was nun alles gemacht werden muss, wurde in der Pfarrversammlung im Gasthaus Oberwirt öffentlich.

Langenpreising – Kirchenpflegerin Margot Myrt steht vor der nächsten großen Herausforderung. Es ist schon Stuck von der Decke gebröselt, die Risse sind einige Millimeter breit. Diesen Befund machte sie mit Bildern deutlich. Die Fundamente seien bereits untersucht worden. Das Fundament rage auf der Seite des Friedhofs nur etwas über 30 Zentimeter ins Erdreich, tragfähiger Untergrund sei aber wohl erst in drei Metern Tiefe zu erwarten.

Das habe sichtbare Folgen: Die Sakristei kippt langsam aber sicher von der Kirche weg Richtung Friedhof.

Die Risse in den Wänden werden laut Kirchenpflegerin ständig beobachtet. Und es tue sich leider etwas. Erste Handlungsvorschläge gebe es bereits, etwa das Einspritzen von Bindemittel in den Boden. Das habe das Statik-Büro vorgeschlagen, mit dem man auch bei der Sanierung der Peterskirche gute Erfahrungen gemacht habe. Das nenne sich „Niederdruck-Erosionsverfahren“. Alles andere werde laut Statikbüro wesentlich teurer.

Aufgraben bis auf die genannte Tiefe rund um das Gebäude, um dieses im klassischen Stil zu unterfangen, würde laut Myrt eine gewaltige Baustelle bedeuten, die zudem auch garantiert die Archäologen auf den Plan rufen werde. Mikropfähle als Alternative schieden ebenfalls aus, denn dann müsse in der Sakristei selbst gearbeitet werden, was diese erst einmal unbenutzbar mache. Auch das Verfahren werde dem Fachbüro zufolge teurer.

Die Kostenschätzung für das jetzt vorgeschlagene Vorgehen belaufe sich auf 130 000 Euro. Also bleibe man unter 150 000 Euro, was zur Folge hat: „Es gibt keinen Zuschuss vom Ordinariat, das müssen wir selber stemmen.“ Erst ab 150 000 Euro könne die Pfarrei mit Geld aus München rechnen. Es werde wohl bald eine größere Baustelle geben. Wie diese finanziert werden kann und soll, dazu gab es in der Pfarrversammlung noch keine Informationen.