Langenpreising: Der Generalumbau startet im April

Sanierung der Moosburger und Landshuter Straße - Kreisverkehr ist vom Tisch

Von Klaus Kuhn

Ab dem kommenden April wird dem aktuellen Zeitplan zufolge der gesamte Bereich von Moosburger und Landshuter Straße einschließlich des Einmündungsbereichs mit der abknickenden Vorfahrt in Langenpreising komplett umgebaut und neu gestaltet. Kostenpunkt: 1,9 Millionen Euro. Und: Der zunächst angedachte Kreisverkehr ist vom Tisch.

Langenpreising – Kernstück ist die Änderung der Vorfahrtsregelung mit dem Ziel, den Verkehr etwas aus dem Ort herauszuhalten. Das geht auf eine alte Anregung von Natalie Kienmüller-Stadler zurück, die das Vorhaben damit in die förderfähigen Entwicklungsprogramme gebracht hat.

Bürgermeister Josef Straßer (FWG) sagte am Dienstagabend im Gemeinderat: „Wir werden alles abklopfen.“ Damit meinte er Zuschussprogramme – eine Klärungsarbeit, die die Verwaltung jetzt noch vor sich habe. Im Dezember soll nach Möglichkeit ausgeschrieben werden. Erst dann wird feststehen, ob es für die Gemeinde bei den 1,9 Millionen an der ehemaligen Staatsstraße bleibt. Im Rathaus ist man optimistisch, denn die Tiefbaupreise seien doch einigermaßen stabil.

Ein Kreisverkehr hat keine Chance. Erstens frisst er Platz, zweitens ist er teurer, drittens haben Anlieger Bedenken angemeldet. Bauamtsleiter Marco Lachmann meinte: „Eigentlich will keiner den Kreisverkehr.“ Jetzt orientiert sich die Planung am Bestand, von Grunderwerb war keine Rede bei der ausführlichen Vorstellung.

Die Straßenbreite wird bei 5,90 Metern liegen. Das etwas krumme Maß verdeutlicht, wie hier um Zentimeter gefeilscht worden ist. Tatsächlich war die Fahrbahnbreite in den vorbereitenden Debatten immer wieder Thema, weil auch der landwirtschaftliche Verkehr mit seinen Überbreiten berücksichtigt werden sollte.

Es wird an vielen Stellen Verbesserungen geben, etwa bei einer Bushaltestelle, die so ähnlich gestaltet wird wie vor der Schule, nämlich barrierefrei und mit Wartehalle. Dass das an anderer Stelle an der Moosburger Straße am Platz scheitert, ärgerte die Räte, und sie gaben der Verwaltung auf den Weg, hier noch mal einen Versuch zu starten. „Die Verwaltung“, das war in erster Linie nun Lachmann, der in die Details ging, etwa bei der Neuordnung der Straßenentwässerung oder der teilweise deutlich verbesserten Situation für Fußgänger. So werde nahe der Einmündung der Landshuter Straße in die Staatsstraße eine Querungshilfe eingeplant.

Der Gemeinderat hatte keine grundsätzlichen Fragen mehr, es ging nur noch um Details, etwa bei Gehwegabsenkungen für Menschen mit Rollator oder auch um Radien rund um den geplanten Fahrbahnteiler bei der Querungshilfe.

Arbeit wird’s an manchen Grundstückszufahrten geben. Hier hat sich die Entwässerungseinrichtung als abschnittweise nicht mehr funktionsfähig erwiesen. In den Gesamtkosten enthalten ist auch eine gründliche Reparatur der Brücke über den Strogenkanal, berichtete Lachmann. Dort seien einige Schäden festgestellt worden.

Die Arbeiten sollen im November 2023 abgeschlossen werden. Der Gemeinderat bekommt wegen Detailänderungen das Thema noch einmal auf den Tisch. Beschlossen hat er aber einstimmig, dass auf der jetzt vorgelegten Planung aufbauend weitergearbeitet werden soll.