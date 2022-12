Mit Humor durch alle Katastrophen: Sara Brandhubers neue CD „Gschneizt und kampelt“

Von: Timo Aichele

Endlich da: Sara Brandhuber mit ihrer neuen CD „Gschneizt und kampelt“. © privat

Keinen leichten Weg hatte Sara Brandhuber zu ihrer neuen CD. Aus der Live-Platte wurde ein Studioalbum, das es nach über einem Jahr nun endlich gibt.

Zustorf – Eine CD-Produktion ist für einen Künstler immer spannend. So weit so normal. Sara Brandhuber hätte sich aber bei ihrem Album „Gschneizt und kampelt“ ein bisschen weniger Aufregung gewünscht. Nach über einem Jahr, in dem es nicht immer so lief, wie es sollte, war das Ding Anfang Dezember 2022 endlich da. Große Freude zuhause in Zustorf. Die Kartons mit 1000 CDs kamen in den Keller – bereit, um sie mit dem ersten Album „I war des fei ned“, dem Kinderbuch rund um den Hamster Gustl und T-Shirts bei Auftritten unter die Fans zu bringen. Ein erstes Exemplar ging schon an die Presse – und musste sofort zurückgerufen werden. Produktionsfehler.

Lästig (und auch teuer) für die Kabarettistin. Die ganze Auflage musste eingestampft und neu bestellt werden. „Immerhin nur die CDs und nicht die Booklets“, erzählt die 34-Jährige lachend, die mit ihrem Mann Thomas und den Söhnen Quirin (5) und Jano (1,5) in Zustorf lebt. Brandhuber nimmt’s aber mit Humor. „Der Wahnsinn hat ein Ende gefunden.“

Und irgendwie passt es ja auch zu ihren Liedern, in denen sie in breitem Bairisch zwischenmenschliche Alltagskatastrophen besingt. Da wird es in vielen Variationen „Hint häha wia vorn“, so ein Song-Titel. Das hat Charme und Witz, die Fan-Gemeinde wächst nicht umsonst. Auf Tour dreht Brandhuber immer weitere Kreise. In den kommenden Monaten ist München schon einer der näheren Auftrittsorte. Ansonsten stehen auch Kufstein, Bad Füssing, Salzburg oder Freiburg auf dem Plan.

Öfter tritt die Zustorferin auch mal mit Martina Schwarzmann auf. „Das ehrt mich sehr. Ich bin ja immer wieder mit ihr verglichen worden. Jetzt bin ich so was wie ihre Dauer-Praktikantin“, sagt die Liedermacherin.

So viel zu den Erfolgen. Doch bis zur fertigen CD musste Brandhuber erst einmal durch ein tiefes Tal. Vorgeschichte: Die gelernte Sozialpädagogin machte sich pünktlich zur Pandemie als Künstlerin selbstständig. Ein Auftritt nach dem anderen musste abgesagt werden. Und dann sind wir schon bei der CD. Denn „Gschneizt und kampelt“ sollte eigentlich ein Live-Album werden. Doch ohne Auftritt keine Aufnahme.

Im Herbst 2021 hatte die Kabarettistin ihre Gitarrenakkorde geübt, die Texte gelernt, das Aufnahme-Equipment war bereit. Außerdem hatte die Musikverwertungsgesellschaft Gema ein 5000-Euro-Stipendium gewährt. Nach zwei geplatzten Konzerten war dann dieser Zuschuss aber auch noch in Gefahr.

Doch die Musikförderer ließen sich überzeugen. „Gschneizt und kampelt“ wurde nun zu einer ausgewachsenen Studio-Produktion umarrangiert und mit Bass, Klavier und Schlagzeug im Beatbird Studio bei Regensburg aufgenommen. „Wenn schon bloß zehn Lieder drauf sind und nicht ein ganzes Konzert, dann sollte es ein bisschen ein anderes Erlebnis werden“, meint die Künstlerin. Enthalten sind auch die nachdenklicheren Lieder „Wos i woaß“ und „Mim E-Bike nach Oidäding“.

Und eben „Hint häha wia vorn“, das Lied bei dem durch den Produktionsfehler bei der ersten Pressung ganze eineinhalb Minuten fehlten. In der nun kompletten Strophe erfahren die Zuhörer, wie es wegen einer misslungenen Schönheitsoperation bei Uschi Glas am Ende „hint häha wia vorn“ sein kann. Daheim in Zustorf läuft das Lied jetzt auch. „Seit kurzem hab’ ich wieder einen CD-Player, weil sich mein Kind beschwert hat, dass wir das daheim nicht hören können“, sagt die Mama lachend.

Erhältlich ist „Geschneizt und kampelt“ auf www.sarabrandhuber.de und in der Bücherstube Wartenberg.