Schönheitsreparaturen fürs Zustorfer Leichenhaus

Von: Klaus Kuhn

Undichtes Dach, alte Metallschiene und überflüssiger Kamin: Das Zustorfer Leichenhaus soll saniert werden. © KUHN

Weil es mehrere altersbedingte Mängel aufweist, muss das Leichenhaus ordentlich renoviert werden.

Langenpreising – Das Leichenhaus in Zustorf wird saniert. Der Gemeinderat beauftragte einstimmig Bürgermeister Josef Straßer (FWG) damit, Angebote einzuholen. Das Dach ist undicht, der Boden ist schlecht, und bei der Tür ist eine Metallschiene zu erneuern. Dazu kommt das, was der Gemeindechef „Schönheitsreparaturen“ nannte. Nach dem Anschluss an die Nahwärmeversorgung ist der Kamin überflüssig geworden und kann abgetragen werden.

Damit wird, weil er doch optisch einigermaßen dominant ist, das Gebäude auch sein Äußeres deutlich verändern. Zentral aber ist, dass das Dach genau an der Durchführung des Kamins undicht geworden ist, das Übel mit dem Abbruch also an der Wurzel gepackt wird. Unterm Strich befand Straßer: „Damit bewegen wir uns in vernünftigen Zahlen.“ Damit meinte er den finanziellen Aufwand, zu dem er allerdings noch keine näheren Angaben machen konnte. Vorangegangen waren einige Gespräche auch mit der katholischen Kirche.