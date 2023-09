Funde mit Seltenheitswert in Langenpreising: Skelette und Zaumzeug aus Geweih

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Auch das Skelett eines um 2500 vor Christus lebenden Jungen wurde in Straßäcker entdeckt. Er starb mit gerade mal rund zehn Jahren. © Klaus Kuhn

Staunend, mit einem gewissen Gruseln, vor allem aber schrecklich neugierig standen am Sonntag in Langenpreising die Kinder vor den sterblichen Überresten eines Jungen, der vor tausenden Jahren wohl nicht älter geworden ist, als sie es selber sind: Der Tag des offenen Denkmals auf der Erweiterungsfläche für das Gewerbegebiet Straßäcker am Rand von Langenpreising war ein großer Erfolg.

Langenpreising – In zwei Gruppen mit je zwölf bis 15 Interessenten waren Thomas Riegg vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und Grabungsleiterin Barbara Muhle unterwegs. Die Archäologen sind richtig fündig geworden. Sie haben Urnengräber geborgen, Werkzeuge aus Feuerstein und sogar Teile von Zaumzeug für Pferde, angefertigt aus Geweihstangen. Für Riegg sind diese ein „Schmankerl“, gebe es doch bayernweit maximal zwei Dutzend dieser Nachweise, dass bereits in der Bronzezeit Pferde als Arbeitstiere Verwendung gefunden haben.

Das Grab des Jungen aus der Zeit um 2500 vor Christus wird noch von Anthropologen untersucht werden, genau wie das nahe gelegene Grab eines erwachsenen Mannes. Es wird von der zeitlichen Verordnung her ähnlich gesehen wie der Junge, der Bestattungsritus ist laut Riegg ganz ähnlich. Er machte deutlich, wie viel sich an diesen Funden lernen lässt: „Die hatten ganz wenig Karies“, erläuterte er unter Hinweis auf das auf den ersten Blick durchaus intakte Gebiss. Die Zähne wirkten strapaziert, die Zahnhälse lagen teilweise frei. Dafür hatte der Archäologe eine Erklärung, die in der Ernährung der Menschen lag: „Die haben das Mehl mit Steinmühlen gewonnen. Damit hatten sie auch Abrieb von den Steinen im Brot. Und das nutzt die Zähne schneller ab als das bei uns heute der Fall ist.“

Den Archäologen ist eine ziemlich genaue Aufteilung der Grabungsfläche gelungen. So gab es auch eine Töpferei, wo schon mal ein Brand daneben ging. Solche sogenannten Fehlbrände wandern dann in eine Grube, die komplett ausgegraben worden ist. Launig bemerkte der Archäologe mit Hinweis auf eine Einschätzung der Grabungsleiterin: „Da war schon immer ein Gewerbegebiet.“

Anhand der Verzierung der Keramik lässt sich das Alter gut bestimmen. Warum es nur zwei Gräber waren, erklärte Riegg so: „Die Dörfer sind seinerzeit gewandert. Die Häuser waren ja aus Holz, und sie hatten nur eine begrenzte Lebensdauer.“ Ein weiteres Motiv könne auch sein, dass die Böden irgendwann nicht mehr so viel hergegeben hätten.

Ausgegraben wurde eine Pfeilspitze aus Feuerstein, das Material kommt wohl aus dem Feuerstein-Bergwerk in Arnhofen (Stadt Abensberg). Die Grabungsleiterin erklärte auf Nachfrage, dass die Ausgrabungen in Langenpreising vor dem Abschluss stünden. Sollte das Wetter einigermaßen mitspielen, könne es in einer Woche so weit sein.

Es gab am Rande auch eine Debatte über die Kosten für die Gemeinde, die Bürgermeister Josef Straßer mit einer Viertelmillion Euro angab. Es war, so Riegg, die Regierung Stoiber, die diese Kostenübernahme durch den Bauherrn ins Werk gesetzt habe. Wie berichtet, tut sich hier aber schon einiges.