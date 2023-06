Startklar für die Schrott-Rallye

Der Langenpreisinger Oli Wöhrl unternimmt eine verrückte Reise von Salzburg an die Ostsee

Von Klaus Kuhn

Für Oli Wöhrl aus Langenpreising war es schon immer ein Traum: eine echte Rallye fahren. Am kommenden Montag geht dieser Traum für den 48-Jährigen in Erfüllung. Dann wird in Salzburg die Rallye an die Ostsee gestartet.

Langenpreising – Es handelt sich um eine Schrott-Rallye, mit 160 Startern und Autos, die mindestens 20 Jahre alt sind und nicht teurer sein dürfen als 500 Euro. Wenn die Autos dermaßen preiswert sind, weiß jeder, wie der technische Zustand ist. Die eigentliche Arbeit stand also schon im Vorfeld der Rallye an: „Das Auto ist komplett durchgeschraubt“, erzählt Wöhrl.

Seinen VW Passat aus dem Jahr 1990 hat er nun beim Oldtimertreffen in Wartenberg erstmals der lokalen Öffentlichkeit vorgestellt. „Der hat einen komplett überholten Motor“, so der Flugzeugmechaniker, dessen Leidenschaft auch den Autos gilt. „Ich habe schon als Jugendlicher in Autowerkstätten mitgemacht.“ Umgebaut worden ist das Auto auch: „Der ist hinten höher gelegt. Jetzt ist das Auto voll beladen, ich habe trotzdem noch die Bodenfreiheit.“ Unter dem Strich stecke ein halbes Jahr Arbeit in diesem Fahrzeug, das der begeisterte Motorsportler und Vater von zwei erwachsenen Kindern nicht nur für diese eine, sondern eben noch für weitere Veranstaltungen nutzen will.

„Wir wollen vor allem ankommen, wir wollen unterwegs wenig schrauben“, so lautet die Zielvorgabe. Groß eine Wertung gibt es nicht, es geht vor allem um den Spaß an der Freude. Eine Woche lang wird Wöhrl mit seinem Spezl, der aus Deggendorf kommt und auf den das Fahrzeug auch zugelassen ist, unterwegs sein.

Gefahren werden darf nur auf Nebenstrecken, erklärt er das Reglement. Von Salzburg aus geht es erst einmal nach Tschechien, von dort zurück nach Deutschland und dann durch Polen, eben mit Ziel Ostsee. Die Rallye heißt „Pothole Rodeo Deutschland“, und die Bezeichnung „Rodeo“ hat wohl auch zu tun mit den zu erwartenden vielen Schlaglöchern auf den Nebenstraßen. Diese werden vom Team einiges fordern.

Die Initiative sei von seinem Kumpel ausgegangen, der ihn im vergangenen November angerufen habe mit den Worten: „Ich habe da ein Attentat auf dich vor.“ Als er erfahren habe, dass es um eine Schrott-Rallye gehe, habe er ohne jede weitere Nachfrage zugesagt, erzählt Wöhrl.

Dann sei es um das komplizierte Verfahren zur Anmeldung gegangen: „Es ist ein begrenztes Starterfeld.“ Und dann wurde, erzählt er weiter, ein relativ kurzes Zeitfenster geöffnet, in dem man sich anmelden konnte. Und tatsächlich habe es sein Kumpel geschafft, einen Startplatz zu ergattern. Das sei am 1. Januar gewesen, und schon drei Tage später habe er das Auto auf dem Hof stehen gehabt, erzählt Wöhrl.

Im Team gibt es eine klare Aufgabenverteilung: „Der Winnie ist das Brain, also das Hirn, der Planer, und ich bin der Schrauber.“ Wer nun die beiden auf ihrer abenteuerlichen Reise verfolgen möchte, kann sich im Sozialen Netzwerk TikTok umschauen. Die beiden wollen dort regelmäßig den aktuellen Stand bringen. Suchen müssen die Fans nach „Pacemakers go Pothole Rodeo“. „Pacemakers“, das ist der Club, in dem Wöhrl zusammen mit seiner Frau Claudia mitfährt.