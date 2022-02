Vier Kinderhäuser unter einem Dach: Startschuss für Kita-Verbund Strogental

Von: Markus Schwarzkugler

Franziska Götz (30) leitet den neuen Kita-Verbund. © Roland Albrecht

Pfarrer Gregor Bartkowski spricht von einer großen Erleichterung: Der Kita-Verbund Strogental für vier Kinderhäuser im Landkreis ist gestartet. Fraunberg zieht derweil nicht mit.

Langenpreising/Wartenberg/Bockhorn/Grünbach – „Die Kirchenstiftungen und Verwaltung sind sehr glücklich. Auch für mich ist das eine enorme Entlastung“, sagt Pfarrer Gregor Bartkowski. Zum 1. Januar ist der neue Kita-Verbund Strogental gestartet. Unter seinem Dach vereint sind die katholischen Kitas in Wartenberg, Langenpreising, Bockhorn und Grünbach. Der Kindergarten dort wird, wie berichtet, gerade gebaut und soll am 1. September bezogen werden.

Sein Bau war die Initialzündung für den Zusammenschluss zu dem Verbund, nun waren genügend Einrichtungen beisammen. Das berichtet die neue Verwaltungsleiterin Franziska Götz.

Seit ein paar Jahren versucht das Erzbistum München und Freising, flächendeckend solche Verbünde auf die Beine zu stellen. Die Idee: Man fasst verwaltungstechnische Aufgaben mehrerer Häuser zusammen und sorgt so vor Ort für Erleichterungen. Denn wie Bartkowski erklärt, wurde zuvor vor Ort vieles in aufwendiger ehrenamtlicher Arbeit von Vertretungen des Trägers, also der katholischen Kirche, erledigt.

Das Erzbistum hatte zunächst noch größere Regionalverbünde geplant, ein Pilotprojekt mit Ottobrunn, Freising und Ebersberg stellte sich jedoch als nicht zielführend heraus, weshalb es in kleinere Verbünde mit bis zu fünf Kitas ging.

Auch im Lankreis gibt es schon einige Beispiele. Das Bistum hat dafür eine Ziellandkarte entwickelt, in der für den Verbund Strogental auch das Kinderhaus St. Florian in Fraunberg vorgesehen war. Bartkowski berichtet, dass sich die Gemeinde trotz mehrfacher Anfragen nicht angeschlossen habe. Und wie kürzlich berichtet, wurden im Fraunberger Gemeinderat kritische Stimmen laut. Dort will man lieber am Status Quo mit eigener Verwaltung festhalten. Die damalige Aussage von Bürgermeister Hans Wiesmaier, dass die bisherige Verwaltungsstruktur eine solide Haushaltsplanung sicherstelle und die Gemeinde auch Defizite finanziere, will Bartkowski nicht unkommentiert lassen. Schließlich gebe es auch im Verbund für jedes Haus eigene Finanzplanungen und Defizitverträge mit den Gemeinden.

„Ich und alle Kirchenverwaltungsmitglieder sind dankbar, dass eine professionelle Verwaltungskraft angestellt wird. Es geht um eine dauerhafte Verwaltung unserer Kitas“, sagt Bartkowski. Die Verwaltung müsse optimiert werden, nicht zuletzt vor dem Hintergrund immer größerer, auch bürokratischer Anforderungen.

Und an der Spitze des Verbunds Strogental steht nun eben Franziska Götz, 30 Jahre jung, verheiratete Mutter zweier kleiner Söhne, aus Hienraching in der Gemeinde Steinkirchen. Götz hat keinen pädagogischen Hintergrund, sondern ist gelernte Bürokommunikationskauffrau, später hat sie – vom Ordinariat dafür freigestellt – einen Bachelor of Human Resources draufgesattelt. Götz ist beim Ordinariat München auf 20 Stunden pro Woche angestellt. Unterstützt wird Götz aus dem Sekretariat und der Buchhaltung. Ihr Büro befindet sich im Langenpreisinger Pfarrhof, Träger-Kirchenstiftung für alle vier Einrichtungen ist Wartenberg.

Götz hat bereits alle möglichen Abteilungen im Ordinariat durchlaufen, war etwa für pastorale Mitarbeiter zuständig, für Bewerbungsgespräche und zuletzt für das Recruiting von Verwaltungsleitungen, also von Kollegen auf dem Posten, den auch sie nun bekleidet. Götz ist zum heutigen 1. Februar außerdem offiziell zum stellvertretenden Kirchenverwaltungsvorstand berufen – in Vertretung von Pfarrer Bartkowski.

Götz betont, dass ihr kurze Dienstwege besonders wichtig sind. Sie wolle für die Leiterinnen der Kitas – diese wiederum bleiben für das Personal ihrer eigenen Häuser zuständig – immer ansprechbar sein. Wegen des neuen Kindergartens in Grünbach gebe es nach Bockhorn aktuell entsprechend besonders viel Kontakt.

Mit dem Verbund neu ist auch ein Kita-Ausschuss, der beispielsweise bei der Besetzung der neuen Leitungsstelle in Grünbach die letzte Entscheidung trifft. Im Ausschuss dabei sind Vertreter der jeweiligen Kirchenverwaltungen.

Unter dem Dach der neuen Verbundsverwaltung fallen die Aufgaben des Trägers zusammen, die gesamte Personalführung und -verwaltung, Personalakquise, Arbeitsverträge, Elternbeiträge. Jahresrechnungen für jede Kita, die Beantragung von Fördermitteln, Betreuungsverträge, die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde (Landratsamt), aber auch die Wartung von Spielgeräten.

