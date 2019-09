Schlammschlacht ums DHL-Logistikzentrum

Streit bei Veranstaltung der Grünen Liste in Langenpreising

Hitzig wurde es am Ende der Infoveranstaltung unter dem Titel „Lust auf eine nachhaltige Gemeindeentwicklung“ im Schmankerlhof Oberwirt in Langenpreising. Eingeladen hatte die kürzlich gegründete grüne Offene Bürgerliste Langenpreising. Hinsichtlich des umstrittenen DHL-Logistikhallenprojekts in der Pottenau kam es zu einem Schlagabtausch zwischen Gründer Toni Wollschläger und Bürgermeister Peter Deimel, der unter den zahlreichen Besuchern war.