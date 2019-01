Minus trotz großer Erfolge

Der Theaterverein Langenpreising geht mit einer gemischten Bilanz in die nächste Wahlperiode des Vorstands und das Jubiläumsjahr 2020.

Langenpreising – Der Theaterverein Langenpreising geht mit einer gemischten Bilanz in die nächste Wahlperiode des Vorstands und das Jubiläumsjahr 2020: Einerseits steht der künstlerische Erfolg außer Frage: Alle Vorstellungen waren ausverkauft, die Warteliste war lang. Die Stimmung unter den Aktiven war so großartig, dass Spielleiterin Bettina Böck ihren Bericht so zusammenfasste: „Wir haben einfach Spaß gehabt, und das ist an das Publikum transportiert worden.“

Andererseits war die Suche nach Jugendleitern noch immer nicht erfolgreich, so dass hier etwas wegzubrechen droht, wovon der Verein bisher ein Stück weit gelebt hat. Dass Claudia Wöhrl sich aus dieser Arbeit verabschiedet hat, bedauerten zwar viele, aber zweiter Bürgermeister Josef Straßer äußerte auch Verständnis: „Du hast viel für den Verein gemacht.“ Anhaltender Beifall quittierte diese Bemerkung des späteren Wahlleiters.

Der ebenfalls später wiedergewählte zweite Vorsitzende Maximilian Schmitt appellierte an die Mitglieder: „Es wäre schade, wenn unsere aktive Jugendarbeit einschlafen würde.“ Vier erfolgreiche Aufführungen des Kindertheaters schlagen für die Bühnenhupfa zu Buche.

Trotz der ausverkauften Vorstellungen steht ein vierstelliger Minus-Betrag unter dem Strich bei der Kasse. Das ist unter anderem einem erhöhten Aufwand beim Kindertheater geschuldet.

Bei der Neuwahl des Vorstands wurde deutlich, dass die Mitglieder sich auch noch auf weitere personelle Neubesetzungen werden einstellen müssen: Vorsitzender Georg Böck erklärte vor seiner Wiederwahl, er mache es noch einmal für zwei Jahre. Das Gleiche galt für die im Amt bestätigte Spielleiterin Bettina Böck: „Wer Lust hat und in die Regiearbeit reinschnuppern mag, ist eingeladen. Ich täte mich freuen.“

Diese Ankündigung erschwerte natürlich die Suche nach einer zweiten Spielleiterin, weil klar war, dass das das Sprungbrett für die künstlerische Leitung werden könnte. Lisa Strohmaier übernahm jetzt das Amt. Gerhard Rothbauer ist neuer Jugendleiter. Vivien Trinkler war aus beruflichen Gründen nicht wieder angetreten. Rothbauer hat jetzt die Aufgabe, die Jugendarbeit neu aufzubauen. Katharina Maier wurde zur Kassierin gewählt, Melanie Beibl bleibt Schriftführerin. Die 54 Wahlberechtigen hatten aber auch noch die Aufgabe, die Vertrauensleute neu zu bestimmen, die im Fall der Vereinsauflösung das Vermögen verwalten. Maria Heller, Peter Link, Gisela Straßer und Helmut Lippert wurden einstimmig dafür gewählt.

Brettlfeia, die junge fantasievolle Truppe im Verein, steht wieder auf der Bühne: Die Proben für Dürrenmatts „Die Physiker“ haben begonnen, gespielt wird am 30. und 31. März, sowie am 6. und 7. April. Vorher, am 23. Februar, ist aber noch Weiberfasching im Oberwirt. Der Frühschoppen mit Ehrungen ist am 28. April.