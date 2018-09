Mehrgeschossige Häuser

Zum ersten Mal haben die Langenpreisinger Gemeinderäte den neuen Bebauungsplan für die Thenner-See-Straße diskutiert. Das Thema Flächenverbrauch geht das Gremium mit Mehrgeschossbauten an.

Langenpreising– Architekt Franz Pezold aus Wartenberg sah bei der Präsentation des neuen Bebauungsplans Thenner-See-Straße vor dem Gemeinderat Langenpreising zwar „keine großen Widerstände“. Bei der Bearbeitung der Stellungnahmen zu dem erstmals vorgelegten Plan gab es aber durchaus einige negative Stimmen.

Kritisch nahmen die Räte etwa das Thema Bodendenkmäler auf. Hierzu soll, so ihr Auftrag, die Gemeinde noch einmal mit dem Landesamt für Denkmalschutz in Verbindung treten. Denn die Aussicht, dass theoretisch im ganzen Baugebiet nach Denkmälern gegraben wird, stößt nicht auf Gegenliebe.

Kritisch gesehen wird auch die Erstellung sogenannter Luft-Wärmepumpen auf den verschiedenen Grundstücken. Zwar weist die Gemeinde bei den Regeln zum Bebauungsplan eine Tabelle mit aus, in der – je nach Geräuschentwicklung des entsprechenden Geräts – der Mindestabstand zum nächsten Haus benannt wird. Doch bei Entfernungen von durchschnittlich 20 bis 30 Metern wird laut Gremium wohl nur die Lösung einer sogenannten Einhausung der Geräte zum Erfolg führen.

Um den Flächenverbrauch so gering wie möglich zu halten, plädiert der Gemeinderat für einen mehrgeschossigen Bau der neuen Häuser. Die Durchschnittsgröße der Parzellen beträgt 420 Quadratmeter. Der Forderung nach einem Trafohäuschen im neuen Wohngebiet, wie vom lokalen Energieversorger EVU gewünscht, wird entsprochen.

Die Gemeinde schreibt eine Mindestgebäudehöhe von 6,30 Metern als verbindlich vor. Was Keller bei Doppelhäusern angeht, machten einige Räte folgenden Vorschlag: Der Erbauer einer ersten Haushälfte, auch wenn er sein Haus nicht unterkellern möchte, müsse die Trennmauer zwischen den beiden Hälften in jedem Fall bis zu drei Metern Tiefe in ganzer Hausbreite errichten. Nur so sei gewährleistet, dass der künftige Nachbar überhaupt eine Unterkellerung seines Hausteils bauen könne, falls gewünscht.

Nicht nötig, führte Bürgermeister Peter Deimel aus, sei die von Natalie Kienmüller-Stadler (FW) angefragte Risiko-Bewertung bei Hochwasser. Das Gebiet sei nicht gefährdet. Dagegen soll ein nochmaliges Lärmgutachten prüfen, inwieweit Menschen, die schon früh am Tag im Thenner Weiher baden, die künftigen Anwohner belästigen könnten.

Der Feuerwehr, so Pezold, sei es zuzumuten, bei einem Einsatz auf den geplanten Wendehämmern in der Siedlung durch Vor- und Zurückstoßen ihre Fahrzeuge zu rangieren. „Der von der Wehr gewünschte Kreis zum Wenden hätte deutlich mehr Platz beansprucht, ohne deshalb mehr Zweck zu erfüllen.“

Letztlich wurde der Plan einstimmig verabschiedet.

Friedbert Holz