Auto landet auf der Leitplanke: Fahrer verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer aus dem Landkreis Erding bei einem selbst verschuldeten Unfall am Donnerstagabend auf der A92 Deggendorf-München erlitten.

Langenpreising - Nach Angaben der Einsatzkräfte hatte der Fahrer gegen 20 Uhr beim Auffahren auf die Autobahn in Richtung München an der Anschlussstelle Moosburg-Süd/Langenpreising in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen VW verloren. Der Kombi fuhr mehrere Verkehrszeichen um und landete dann auf der Leitplanke. Im Einsatz waren die Autobahnpolizei Freising, der Malteser Hilfsdienst und die Feuerwehr Eitting. Während der Bergung war die Anschlussstelle gesperrt. ham