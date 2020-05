VG Wartenberg: Langenpreisings Bürgermeister Straßer wird Vorsitzender

Die VG Wartenberg hat einen neuen Vorsitzenden: Josef Straßer, Bürgermeister von Langenpreising. Geprägt war die erste Gemeinschaftsversammlung von einer positiven und harmonischen Stimmung.

Wartenberg – Es war die letzte Sitzung, die Wartenbergs ehemaliger Bürgermeister Manfred Ranft eröffnen durfte: die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG), die am vergangenen Montag im Wartenberger Trachtenstadel den Nachfolger von Ranft bestimmte. Künftig wird nicht mehr Bürgermeister der größten Mitgliedsgemeinde die VG leiten, sondern Langenpreisings: Josef Straßer (FWG).

Mit einem erlösten Lächeln bestätigte Ranft am Anfang der Sitzung, dass es wirklich „die allerletzte Sitzung“ sei, die er eröffnen wird. Der Abschied Ranfts aus diesem Amt ging bemerkenswert leise vonstatten. Sein Nachfolger Christian Pröbst (CSU) schlug den Langenpreisinger Amtskollegen vor und berief sich dafür auf intensive Abstimmungen im Vorfeld. „Wir haben beschlossen, dass wir zusammenarbeiten wollen“, sagte er und verwies auf Straßers Erfahrungen als zweiter Bürgermeister sowie seine Fähigkeiten im Umgang mit Personal.

Einstimmige Wahl: Josef Straßer wird VG-Vorsitzender

Es gab keine weiteren Vorschläge, und Straßer wurde einstimmig gewählt. Beifall quittierte seine Erklärung, die Wahl anzunehmen. „Ich wünsche dir viel Erfolg, eine glückliche Hand, und der ganzen VG eine glückliche Entwicklung“, so Ranfts letzte Worte als Vorsitzender, gerichtet an seinen Nachfolger. Straßer: „Ich habe einen großen Wunsch: Aus der Verwaltungsgemeinschaft möchte ich eine Gemeinschaft machen. Ich brauche euch alle. Wir müssen zusammenhalten, an einem Strick ziehen. Dann bin ich sicher, dann stellen wir etwas auf die Füße.“

Einstimmig wurde beschlossen, dass es bei zwei Stellvertretern für den VG-Vorsitzenden bleibt. Zum ersten wurde dann auch Pröbst einstimmig gewählt, ebenso wie Berglerns Gemeindechef Anton Scherer (BBL) zum zweiten. Dieser hatte von Anfang an seinen Verzicht auf den vordersten Platz in der VG erklärt, obwohl er die größte Verwaltungserfahrung hat (wir berichteten).

Kein fester Sitzungstag für die VG

Alle Wahlen mussten entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geheim durchgeführt werden. Das Sitzungsgeld wird 35 Euro betragen, wie bei allen Sitzungen im VG-Bereich. Die neu gefasste Geschäftsordnung integriert, wie in den Mitgliedsgemeinden auch schon, die Möglichkeit der elektronischen Übermittlung von Unterlagen und Einladungen. Damit mussten auch die Bestimmungen für den Umgang mit vertraulichen Daten angepasst werden.

Einen festen Sitzungstag wird es nicht geben. Auf Nachfrage von Bernhard Lanzinger (Grüne, Langenpreising) erläuterte Verwaltungsleiter Werner Christofori, dass sich die VG nach den Mitgliedsgemeinden richten müsse. Die Geschäftsordnung wurde einstimmig gebilligt.

Rechnungsprüfungsausschuss und Eheschließungs-Standesbeamte

Dem Rechnungsprüfungsausschuss werden Bernd Wicklein (FWG, Langenpreising), Josef Sedlmaier (CSU, Wartenberg) und Christine Kohlschütter (FW, Berglern) angehören, wobei Sedlmaier einstimmig zum Vorsitzenden gewählt wurde.

Die von den Gemeinderäten bereits vorgeschlagenen Eheschließungs-Standesbeamten Pröbst, Carla Marx, Bernd Scheumaier (Wartenberg), Straßer, Leo Melerowitz, Natalie Kienmüller-Stadler (Langenpeising), Scherer, Otmar Lerch und Daniel Helmecke (Berglern) wurden ohne Debatte bestätigt. Laura Rieder aus dem Rathaus ist zur Kassenverwalterin bestellt. Elisabeth Schwiebacher ist ihre Stellvertreterin.

Klaus Kuhn