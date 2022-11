Vieles neu bei Zustorfs Tänzerinnen

Umjubelter Showabend in ausverkaufter Halle

Von Klaus Kuhn schließen

Die jungen Tanzsportlerinnen vom SV Zustorf unter der Leitung von Julia Reiter haben die schwierigen vergangenen Jahre gut genutzt. Das Programm für den Showabend, der jetzt wieder stattfinden konnte, unterschied sich deutlich von den früheren Programmen.

Langenpreising – Zunächst waren da die „Elitestars“, die als die Wettkampfgruppe des SV nach einem erfolgreichen Probelauf in der offenen Klasse nun in den regulären Wettkampfbetrieb einsteigen wollen und damit um Punkte und Plätze kämpfen werden. Sie warteten mit ihrem neuen Programm auf. Es handelt sich dabei um eine Kombination aus Freestyle und Modern, das Ganze ist recht rasant und abwechslungsreich. Man konnte zweifelsohne einen Trainingserfolg erkennen, was das Gesamtbild des Auftritts angeht.

Außerdem war bei der Aufführung eine stilistische Neuausrichtung erkennbar. Reiter hat schon vor Monaten der Heimatzeitung verraten, dass sie mehr in Richtung Tanztheater arbeiten möchte Diesen Worten hat sie zusammen mit ihrem auf sechs ehrenamtliche Trainerinnen erweiterten Team nun auch Taten folgen lassen, vor allem mit der mit 29 Kindern stärksten Gruppe, den „Crazy Stars“, die das Publikum in der ausverkauften Langenpreisinger Schulhalle in eine Märchenwelt entführten.

Und wie in jedem Theater gibt es eine Hauptrolle. In diesem Fall stach tatsächlich die böse Hexe heraus, überzeugend dargestellt von Hannah Schneider. Gerade bei diesem Teil des Programms waren die liebevoll gestalteten Kostüme eine deutliche Aufwertung.

Den Anfang machten übrigens die neu gebildeten „Twinkle Stars“, die bereits Kinder ab drei Jahren aufnehmen und sie so erste Tanzerfahrungen machen lassen. Damit kann die Abteilung ihr Angebot auch nach unten in der Altersskala abrunden.

Am anderen Ende stehen natürlich die „Starlights“, die zwar krankheitsbedingt nur in reduzierter Besetzung auftreten konnten, aber nach einigen Umbauten dennoch zu überzeugen verstanden. Das Publikum sparte nicht mit Beifall, allerdings machte der Abend auch eine Schwäche deutlich: Der Verein wird, wenn er die Tänzerinnen richtig in Szene setzen möchte, in Beleuchtungstechnik investieren müssen. Die Bühne blieb insgesamt deutlich zu dunkel. Vorsitzender Josef Buchner, darauf angesprochen, meinte im Gespräch mit der Heimatzeitung, dass das Thema in einer Vorstandssitzung werden könnte. Der Abend reizte die Möglichkeiten der Halle jedenfalsl aus.

Eine Vielzahl von Freiwilligen war für die Verköstigung der Gäste sowie den Auf- und Abbau gekommen, um diese zentrale Veranstaltung der SV-Abteilung zum Erfolg zu führen – was auch gelang.