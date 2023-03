CSU Langenpreising: Vize-Bürgermeister verlässt Vorstand

Von: Klaus Kuhn

Der Vorstand der Langenpreisinger CSU (v. l.): Alexander Klug, Peter Huber, Holger Scheiding, Thomas Bachmaier, Alois Angermaier, Helmut Huber, Stephan Hoynatzky, Michael Seemann, Anton Haslacher und Karl Beck. © Klaus Kuhn

Die CSU in Langenpreising hat am vergangenen Donnerstag in ihrer Hauptversammlung im Gasthaus Lintsche in Zustorf unter der Leitung der stellvertretenden Kreisvorsitzenden Tanja Rieß ihren Vorstand neu bestimmt. Dabei blieb das Führungsgremium mit Holger Scheiding an der Spitze weitgehend unverändert.

Langenpreising – Nach der Attacke am Montag von Bürgermeister Christian Pröbst auf den CSU-Kreisvorsitz von Amtsinhaber und Landrat Martin Bayerstorfer in der Versammlung der Wartenberger CSU (wir berichteten) kündigte in Langenpreising nun Alexander Klug seine Kandidatur für einen Stellvertreterposten im Kreisverband an. Die Wahlen steigen am 23. Juni.

Vize-Bürgermeister Leo Melerowitz ist nach 25 Jahren, davon zehn als Vorsitzender und zuletzt als Vize, nicht mehr im Vorstand. Holger Scheiding dankte ihm für seinen vielfältigen Einsatz. Melerowitz sagte, persönliche und berufliche Gründe für die Entscheidung zu haben.

Scheiding wurde mit zwölf von 13 möglichen Stimmen wiedergewählt. Zu Stellvertretern bestimmte die Versammlung Alois Angermaier, Alexander Klug und Wolfgang Leitsch. Nina-Maria Klug ist neue Schriftführerin, sie war vorher Kassenprüferin. Schatzmeister ist Peter Huber, Karl-Heinz Häring Digital-Beauftragter.

Zu Beisitzern wurden Thomas Bachmaier, Karl Beck, Stephan Hoynatzky, Helmut Huber, Stephanie Steinlechner, Michael Seemann, Anton Haslacher und Marius Badura gewählt. Xaver Scheiding und Winfried Westphal prüfen die Kasse.

Bayerstorfer schwor die Versammlung auf die vielen anstehenden Wahlen ein. Man sei in der Mitte der Periode und habe eine harmonische Arbeitsweise im Kreistag, freute er sich. Bei den Zukunftschancen für junge Menschen den Rotstift anzusetzen, das hielt er für nicht vertretbar. „Keine Bildung ist noch teurer.“ Er rief dazu auf, „gemeinsam und mit Geschlossenheit in die nächsten Wahlen zu gehen“. Dabei wünsche er sich durchaus, „dass es lebendig bleibt“.

41 Mitglieder hat der Ortsverband nach dem Bericht Scheidings jetzt, was eine kleine Steigerung bedeute. Man habe in der Pandemiezeit drei Mal online getagt, und das mit bis zu 400 Teilnehmern. Ergo: „Wir hatten die Möglichkeit, unsere Positionen darzustellen.“ Themen wie das Bauen vor Ort gehören zu den Schwerpunkten, genau wie Verkehrsfragen (Tempo 30) und die Dorfmitte. Bei der Frage der Energieversorgung wandte er sich gegen „ideologische Zwänge“. Das „Lagerfeuergespräch“ mit neun Jugendlichen nannte Scheiding einen schönen Erfolg.

Finanziell steht der Ortsverband gut da: 1023 Euro Überschuss meldete Schatzmeister Peter Huber. Der Bericht der Mandatsträger kam von Melerowitz, der praktisch alle Themen der vergangenen zwei Jahre ansprach. „Was mich so stört, sind die unsäglichen Baupreise“, klagte er. „Wer kann sich das leisten? Wer sitzt da beisammen und macht diese idiotischen Preise?“ Dass sich die Abgeordneten „immer weniger sehen lassen“, störte Melerowitz. Das müsse einfach angesprochen werden.