Nach Fund von Waffenarsenal in Kleinwagen: Jungspunde haben auch in Wohnungen einiges gebunkert

Von: Markus Schwarzkugler

In diesem Opel Corsa aus Miesbach stellten die Polizisten eine Vielzahl an Waffen und Molotow-Cocktails sicher. © Hans Moritz

Die beiden jungen Miesbacher, die am Samstag bei einer Großkontrolle auf dem A92-Parkplatz Moosburger Au Ost mit ihrem Waffenarsenal im Auto ins Netz der Polizei geraten sind, hatten noch einiges mehr gebunkert. Nazisymbole und viele Waffen etwa.

Langenpreising – Wie berichtet, waren sie an der A 92 auf dem Parkplatz Moosburger Au Ost bei einer Großkontrolle erwischt worden. In ihrem Opel Corsa fand die Polizei verdächtige Flüssigkeiten, ein gutes Dutzend Schreckschusspistolen, ein Gewehr, mehrere Messer, eine Axt, Pfeil und Bogen, eine Armbrust, einen Wehrmachtshelm mit SS-Runen, ein Messer mit der Gravur „SS – Wolfsschanze“ – und Molotowcocktails. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord nun am Mittwochnachmittag mitteilte, wurde in den Wohnungen der beiden jungen Männer, die ihren Angaben zufolge doch nur „Krieg spielen“ wollten, noch weit mehr gefunden.

Beamte der Kripo Erding, der Polizeipräsidien Oberbayern Süd und Niederbayern sowie des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) durchsuchten die Wohnungen im Raum Miesbach sowie im Landkreis Freyung-Grafenau – dorthin war das Duo am Samstag unterwegs gewesen. Die Beamten fanden auch dort Flüssigkeiten und Feststoffe. Schnell schlossen die Spezialisten des BLKA aus, dass es sich in der vorhandenen Zusammensetzung um Explosivstoffe handelte. Gleichwohl wird gutachterlich geprüft, zu welchem Zweck die Stoffe bestimmt sind und welche Wirkung sie je nach Zusammensetzung entfalten könnten.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte Schreckschusswaffen, Hieb- und Stichwaffen, geringe Mengen Betäubungsmittel, Gegenstände mit Nazisymbolen sowie Datenträger und Handys sicher, die nun ausgewertet werden.

Die beiden Miesbacher sind laut Polizeipräsidium wieder auf freien Fuß gesetzt worden, da nun alle Beweismittel von der Polizei gesichert worden sind. Aufgrund des Wohnorts der Tatverdächtigen übernimmt das Ermittlungsverfahren nun die Staatsanwaltschaft München II, unter deren Leitung die Gegenstände sowie das Verhalten der beiden jungen Männer einer strafrechtlichen Überprüfung unterzogen werden.