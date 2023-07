Wasserwacht sucht Verstärkung: Derzeit nur etwa zwölf Aktive in Langenpreising

Vandalismus kaum ein Problem

Die Wasserwacht Langenpreising ist auf der Suche nach Freiwilligen. Der Verein hat am Baisch-Weiher weniger mit Wassernotfällen, sondern eher mit Verletzungen zu tun.

Langenpreising – Das Sommerfest der Wasserwacht Langenpreising war ein voller Erfolg. „Wir sind glücklich, der Besuch ist großartig“, freute sich die Vorsitzende Antje Schreck schon recht bald nach Beginn der zweitägigen Veranstaltung. Tatsächlich gab es sogar eine kleine Warteschlange dort, wo das Motorboot der Wasserwacht anlegte.

Die Öffentlichkeitsarbeit aber ist auch notwendig, denn die Wasserwacht ist auf der Suche nach Freiwilligen, die den Wachdienst und den Sanitätsdienst am Baisch-Weiher in Langenpreising unterstützen. Die Lage der Hilfsorganisation beschrieb die Vorsitzende auf Nachfrage der Heimatzeitung so: „Wir sind etwa zwölf Aktive. Es dürften ruhig einige mehr werden.“ Wer Interesse habe, dürfe sich jederzeit während der Wachstunden an der Station am Weiher melden.

Freilich gehe es nicht ohne Ausbildung. Auch darauf machte die Vorsitzende aufmerksam. Erste Hilfe, Wasserrettung, Umgang mit dem Motorboot, Einsatz der auch am Langenpreisinger Badeweiher verfügbaren weiteren Rettungsmittel, kombiniert mit regelmäßigem Training. Das alles gehört dazu.

Vorsitzende Schreck zog auch eine kurze Bilanz der Hilfeleistungen am Weiher: Akute Wassernotfälle habe es im vergangenen Jahr und auch bis jetzt keine gegeben. Wohl aber mehrere Insektenstiche und Schnittverletzungen. Letztere rühren aber nicht etwa von Scherben her, weil Vandalen Flaschen zerschlagen haben, sondern interessanterweise von den Nahtstellen der oftmals billig produzierten Gegenstände zum Aufblasen, die die Badegäste so gern mit ans Wasser nehmen: Dort, wo die einzelnen Teile verschweißt sind, entstehen immer wieder scharfe Kanten.

Schreck konnte aber auch einige sehr positive Tendenzen melden: Vandalismusschäden wie eben Glasscherben würden aktuell praktisch keine Rolle spielen. Ganz anders als am Moosinninger Weiher, wo die Gemeinde wegen der vielen Scherben den Badegästen aktuell sogar rät, Badeschuhe zu tragen (wir berichteten).

Über den Baisch-Weiher sagt Schreck: „Es ist wirklich angenehm, die Leute nehmen ihren Müll wieder mit.“ Vor einigen Jahren musste die Wasserwacht noch an die Öffentlichkeit gehen, weil Badegäste in vergessene Angelhaken getreten waren. Dieses Problem ist laut Schreck zurückgegangen: „Das kommt zwar ab und zu noch einmal vor, aber es hat stark abgenommen.“

Insgesamt sprach sie von einer erfreulichen Tendenz, die aber zugleich auch deutlich mache, dass der Dienst der Freiwilligen am See weiterhin notwendig sei. Um diesen aufrechtzuerhalten sei eben eine personelle Verstärkung notwendig, appellierte sie an die Öffentlichkeit.