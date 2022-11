Wer zu spät ist, ist diesmal wirklich zu spät: Langenpreising lässt zwei Vereine bei Jugendförderung abblitzen

Von: Markus Schwarzkugler

Josef Straßer und seine Ratskollegen blieben diesmal hart in Sachen Deadline für Anträge auf Jugendförderung. © privat

Diesmal, ja diesmal hat’s der Gemeinderat von Langenpreising durchgezogen: Die beiden Vereine, die ihren Antrag auf Jugendförderung zu spät eingereicht haben, bekommen keine Finanzspritze von der Gemeinde.

Langenpreising – In den vergangenen Jahren hatte man immer eine Auge zugedrückt, auch wenn man von den Spätzündern genervt war. Nun gehen aber die Stefansschützen Zustorf und der Wintersportverein Langenpreising leer aus.

„Wie immer haben welche zu spät gemeldet. Wir wollten’s diesmal eigentlich durchziehen“, sagte Bürgermeister Josef Straßer (FWG), der sich dafür aussprach, den Vereinen, die es nicht bis zur Deadline 31. Oktober geschafft hatten, keine Förderung zu erteilen. „Das sagen wir jedes Jahr“, so Straßer.

Seine FWG-Mitstreiterin und 3. Bürgermeisterin Natalie Kienmüller-Stadler sagte, sie sei auf einer Linie mit Straßer. Trotzdem wollte sie ein Auge zudrücken, gerade, weil der eine oder andere Verein in der Pandemie eventuell gewisse Einbußen erlitten habe. „Gerade wegen Corona hätten sie ja Zeit gehabt zum Antragstellen, weil sie nicht rausdurften“, blieb Straßer streng.

Letzten Endes folgte eine enge Abstimmung, bei der sich neun Räte, inklusive dem Bürgermeister selbst, für dessen harten Kurs aussprachen und sechs dagegen.

Der Beschluss hat nicht etwa den Hintergrund, dass sich die Gemeinde durch den Ausschluss von Schützen und WSV Geld spart. So oder so fördert sie die Jugendarbeit jährlich mit einem Fixbetrag von 12 000 Euro. Das Ganze erfolgt seit einigen Jahren nach einem Verteilschlüssel. 20 Prozent gehen pauschal zu gleichen Teilen an die Antragsteller, 80 Prozent werden auf die Zahl der Jugendlichen in den jeweiligen Vereinen gerechnet.

Knapp die Hälfte der Gesamtsumme, gut 5500 Euro, entfallen auf die Fußballer der SpVgg mit ihren 189 Jugendlichen. Der SV Zustorf (82 Jugendliche) bekommt gut 2600, die Langenpreisinger Tennisler (47) gut 1600 Euro. Rund 750 Euro gibt’s für die IG Zustorfer Weiher (15), je 500 Euro für die Feuerwehren Langenpreising und Zustorf (je 6) sowie gut 400 Euro für die Landjugend (3).