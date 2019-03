„Ich werde niemals an die DHL verkaufen“

In Langenpreising gibt es wegen des Projekts der DHL, auf 13 Hektar Fläche eine Logistikhalle zu errichten, weiter Ärger. Der Gemeinderat hat das große Bauvorhaben in seiner Sitzung am kommenden Dienstag nicht auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils. Fleißig formiert sich derweil der Widerstand.

Langenpreising –Andreas Heimer aus der Pottenau hat unsere Zeitung am Donnerstagnachmittag an den geplanten Bauplatz eingeladen. Nicht weniger als 23 Betroffene oder interessierte Bürger aller Altersgruppen waren dazu gekommen. Sie befürchten, dass der Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung die Fortführung des Projekts beschließen könnte. Heimer glaubt: „Falls es so weit kommen sollte, können wir mit einem Bürgerbegehren rechnen.“

Die Anwesenden stellten Vergleiche an mit bereits bestehenden Logistikhallen dieser Dimension: Genannt wurden die Hallen von Kühne und Nagel in Langenbach oder auch das Lager der Firma Plock im Wanger Ortsteil Spörerau.

Heimer ist einer der Unterzeichner einer langen Stellungnahme, die der Redaktion vorliegt. Darin wird noch einmal auf die rund 1000 Fahrzeugbewegungen pro Tag hingewiesen, die Anton Wollschläger in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats, als wie berichtet die Öffentlichkeit erst mal ausgesperrt worden war, zum Thema gemacht hatte.

Um das Vorhaben realisieren zu können, müsste der Fischbach verlegt werden oder unter der Halle hindurch geleitet werden, was Heimer „sehr ambitioniert“ nennt. Das sei ein gewaltiger Eingriff in den Naturhaushalt, der ohnehin in diesem Wiesenbrütergebiet naturschutzrechtlich nur äußerst schwer auszugleichen sei.

Die DHL hatte der Redaktion auf Nachfrage eine Stellungnahme zu dieser Kritik zugesagt – mit der Hoffnung, „dass diese die Wogen etwas glätten könnte“. Dazu kam es jedoch nicht. „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns dazu nicht äußern“, hieß es dann nur. Simon Sellmeir hat seinen Grund in dem Bereich gefunden, der auf der Karte schraffiert als Bauplatz dargestellt worden ist. Zur Heimatzeitung sagt er: „Ich werde niemals an die DHL verkaufen, das kommt gar nicht in Frage.“

So wird es also nichts mit dem Glätten der Wogen. Im Gegenteil: Heimer bringt den Kiebitz ins Spiel, der in dem Gebiet brüte. Das sei eine geschützte Vogelart.

Zudem machen sich die Bürger Sorgen um die Veränderungen der Struktur in der Gemeinde, die durch ein solches Projekt mit 600 Arbeitsplätzen eintreten könne. Lena Heilmeier meint: „Die Bauplätze sind jetzt schon extrem umkämpft.“ Weil mit Sicherheit nicht alle in Langenpreising wohnen könnten, sei neben den 1000 Lastwagenbewegungen pro Tag auch noch mit zusätzlichem Pkw-Verkehr zu rechnen.

Die Gegner des Vorhabens haben fleißig gerechnet: Die 600 Arbeitskräfte würden ja nicht alleine kommen, das Vorhaben könnte also einen Zuzug von 1400 Menschen mit sich bringen. „Würde auch nur ein geringer Teil davon nach Langenpreising ziehen, wären neue Baugebiete nötig, wären Schule und Kindergarten zu klein, würde sich das Gesicht und vor allem auch die soziale Struktur der Gemeinde völlig verändern“, heißt es in der Stellungnahme. Die Kritiker verweisen auch auf das laufende Dorfentwicklungsprogramm in Langenpreising und den hierfür bestehenden Arbeitskreis für Dorfentwicklung. Dies, so die Unterzeichner, sei ein Forum für eine öffentliche Diskussion. KLAUS KUHN