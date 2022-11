Windkraft: Vorpreschen oder abwarten?

Von: Markus Schwarzkugler

Ein kleines Windrad, rund 30 Meter hoch, gibt’s bereits auf einer Privatfläche in Langenpreising. © Roland Albrecht

Wie sieht‘s aus mit dem Bau von Windrädern in der Gemeinde Langenpreising? Der Gemeinderat hat sich nun mit dem Thema befasst.

Langenpreising – Ein kleines Windradl dreht sich schon länger in der Gemeinde Langenpreising, und zwar auf einem privaten Grundstück im Hauptort, westlich der Prisostraße. Mit seiner Masthöhe von 30 Metern und sieben Metern Rotordurchmesser ist es freilich weit von den Ausmaßen entfernt, über die gerade beim Thema Energiewende diskutiert wird. Zum Vergleich: Das Windrad, das die Gemeinde Wartenberg im Wald bei Auerbach plant, könnte es auf knapp 230 Meter bringen, der Rotor auf 138 Meter Durchmesser.

Ob Räder dieser Dimension einmal in Langenpreising stehen werden, diese Frage hat der Gemeinderat am Dienstagabend andiskutiert. Zwar werden dem Regionalen Planungsverband München (RPV) vorerst keine möglichen Standorte mitgeteilt, wie aber deutlich wurde, könnte sich der Wind in dieser Hinsicht noch drehen.

„Oans hamma scho, des draht si a hie und do“, meinte Bürgermeister Josef Straßer (FWG) eingangs süffissant. Er blickte zurück auf den Teilflächennutzungsplan Windkraft, den der Landkreis vor knapp zehn Jahren begonnen, aber nicht zu Ende geführt hatte. Damals waren drei Standorte auf Gemeindeflur im Gespräch: zwischen Berglern und Zustorf, zwischen der Autobahnauffahrt und dem Rastplatz sowie in Hinterholzhausen.

Straßer rechnete ganz theoretisch vor, dass bei 27 Quadratkilometern Gemeindefläche 20 Windräder möglich wären. „Berglern steht natürlich gut da, die haben Flugzeuge“, meinte er außerdem in Anspielung auf die Gemeinderatssitzung des VG-Nachbarn vergangene Woche. Dort hatte Bürgermeister Anton Scherer erklärt, dass man schon mal einen Bereich Richtung Gaden ins Auge gefasst, der Flughafen aber massive Bedenken angemeldet habe – wegen der Nähe der Windräder zu den Start- und Landebahnen. Straßer berichtete, dass es freilich auch in seiner Gemeinde Standorte gebe, die wegen des Flugverkehrs ausscheiden.

Wartenberger Windrad-Pläne: Infoabend für Auerbacher Bürger Für wie viel Gegenwind sorgen eigentlich die Planungen des Marktes Wartenberg für ein Windrad bei Auerbach? „Bis jetzt habe ich überwiegend positive Rückmeldungen erhalten“, sagt Bürgermeister Christian Pröbst auf Nachfrage. Ihm liege sogar eine Handvoll schriftlicher Anfragen von Bürgern vor, die sich finanziell beteiligen wollen. „Die Leute sind positiv“, sagt Pröbst. Man sehe die Räder als notwendiges Übel bei der Energiewende. „Klar sind sich alle im Klaren, dass ein Hang schöner ist, wenn dort kein Radl steht“, gesteht Pröbst, der nach seinem Gastspiel in Kirchberg bald im Fraunberger Gemeinderat vorsprechen wird. Für die direkt Betroffenen in Auerbach – vielleicht kommen ja da kritische Stimmen auf – gibt es am 25. November einen Infoabend im Gasthaus Klug. Die Uhrzeit steht noch nicht fest. mas

Selbst Anton Wollschläger von der Grünen Bürgerliste wollte aktuell noch nicht vorpreschen mit einer Standortmeldung an den RPV. Es müsse auch nicht jede Gemeinde das Ziel, die Ausweisung von 1,8 Prozent ihrer Fläche für Windkraft, erfüllen – so die Vorgabe des Bundes bis Ende 2032 für den Freistaat.

Straßer zitierte Verwaltungsleiter Werner Christofori und letztlich auch Wartenbergs Bürgermeister Christian Pröbst, dass, wenn die Gemeinde keine Standorte vorschlage, es sein könne, dass der RPV einem – möglicherweise unerwünschte – Bereiche aufdrücken könnte. Wollschläger gab sich in der Hinsicht weniger besorgt: „Ich denke schon, dass die Gemeinden eingebunden werden“, meinte er. Und Joseph Adelsberger (FWG) sah es diametral anders: Wenn man jetzt schon vorsorglich Standorte ins Spiel bringe, komme der RPV überhaupt erst auf die Idee, dass dort etwas möglich wäre.

Straßer will sich dem Bau von Windrädern für die Zukunft keinesfalls verschließen. Er sprach sogar von einer bereits ins Spiel gebrachten Idee eines zusammengeschalteten „Stranges mit vier Windrädern“, bei dem Wartenberg, Langenpreising und Fraunberg zusammenarbeiten und beim Kraftwerk in Pfrombach einspeisen könnten. Dennoch fasste Straßer zusammen: „Wir planen zurzeit nix, einen Beschluss brauch ma nicht.“

Am geplanten Nahwärmenetz gibt’s derweil immer mehr Interesse, mittlerweile wären dem Bürgermeister zufolge 56 Haushalte an Bord. Der Bedarf der Interessenten sei zuletzt von 2,6 auf 4,3 Millionen Kilowattstunden gestiegen. Vizebürgermeister Leo Melerowitz (CSU) ermutigte die Bürger, schon jetzt „die paar Euro“ zu investieren, um sich einen Anschluss ins Grundstück legen zu lassen. So könne man die künftige Leitungsgröße zuverlässiger – und vor allem ausreichend – berechnen. Denn Melerowitz befürchtet, dass, wenn viele erst später an Bord gehen wollen, „wir dann eventuell nicht genug Wasser beziehungsweise Wärme durchbringen“.

Straßer gab zudem noch bekannt, dass eine PV-Anlage auf dem Schulgelände umgesetzt werde, die auch den Kindergarten versorgen solle. Gerhard Scholz sei bereits auf dem Areal unterwegs, um die Lage vor Ort auszuloten. „Nicht, dass es heißt, da läuft ständig ein fremder Mann rum“, beruhigte Straßer schmunzelnd.