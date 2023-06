Langenpreising: 250 Besucher beim Kabarett-Open-Air

Teilen

Rund 250 Gäste waren beim Open Air mit dem Trio Schleudergang in Langenpreising. © Sylvia Stadler

Das Trio Schleudergang ist bekannt als Garant für gute Laune und beste Stimmung. Am Wochenende hat es beim Kabarettabend des Langenpreisinger CSU-Ortsverbands auf dem Gelände der Zimmerei Leitsch die Lachmuskeln der rund 250 Gäste strapaziert.

Langenpreising – Im Gepäck hatten die Musik-Kabarettisten aus dem „niederbayerischen Bermuda-Dreieck“, wie sie ihre Herkunft (Alkofen, Lalling und Freyung) gerne beschreiben, ihr aktuelles Programm „Koch- und Buntwäsche 90 Grad“. 2017 wurde das Trio von der Passauer Neuen Presse mit dem internationalen Volksmusikpreis ausgezeichnet. Bekannt sind sie auch aus den Brettl-Spitzen des Bayerischen Rundfunks: der „Bämal“, Roland Stetter, der „Flori“, Florian Weinmann, und der „Oberlehrer“, Raimund Pauli.

„Mia samma koane Waschmaschinenvertreter, sondern hoas ma deswegen a so, weil ma mia Wirtshausmusikanten san und eich in de guade, oide Zeit zruckschleidern möchten, wo’s no a bissal gmiatlicher war“, stellten sich die Musiker vor. Manchmal werde auch behauptet, dass der Name Schleudergang eine ganz andere Bedeutung habe. „Weil ma mia des Öfteren im Wirtshaus musizieren und es da wia üblich immer was zum Dringa gibt, wird’s ab und zua amoi a bisserl spät – naja, und beim Hoamgeh hoid . . . do schleidert’s uns dann hoid oiwei im Gang!“

Die Gäste wurden aber nicht nur in eine alte Zeit zurückgeschleudert, sondern es wurden ihnen auch die Tücken des Alltags offengelegt. Verpackt in Gedichte und Geschichten verfolgten die Zuhörer unter anderem auch eine Schulhauseinweihung in Österreich.

Einblick gab’s außerdem in den neuerdings ins Leben gerufenen „Whats- App-Stammtisch: Do werd nix mehr gredt, weil’s olle nur no wischn und auf ihr Handy schaun: Muaß oana niaßn, schreibn de Andern: ,Gsundheit!‘“ Für Lacher sorgte auch „de Gschicht vom Hemadkaffa“.

Immer wieder wurde auch das Publikum zum Mitmachen einbezogen. Ein Gast fand unterm Biertisch sogar ein „Fax“ mit dem Hinweis vor: „De Musikanten ham an Durst“. Im Repertoire hatte das Trio auch Gute-Laune-Lieder wie „An Anderl sei Bua“ oder „A Tröpferl geht oiwei danebn“. sys