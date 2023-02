Die „wilden Zeiten“ sind vorbei

Der neue Vorstand: Vizelandrat Rainer Mehringer (l.) und BBV-Kreisobmann Jakob Maier (r.) gratulierten (ab 2. v. l.) Anton Meindl, Johannes Oberndorfer, Fritz Gruber, Rupert Kaspar Hutterer und Anton Zehetmaier. © Anne Huber

Fritz Gruber wurde in der Jahreshauptversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Jagdgenossenschaften und Eigenjagdbesitzer im Bayerischen Bauernverband (ARGE Jagd) einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt.

Lengdorf – Für den kämpferischen und kritischen Landwirt aus Wörth ist es die fünfte Amtszeit, dem Vorstand der ARGE Jagd gehört Gruber seit ihrer Gründung im Landkreis Erding im Jahr 1996 ohne Unterbrechung an. Unterstützt wird Gruber künftig durch den Vizevorsitzenden Johannes Oberndorfer sowie die Beiräte Rupert Kaspar Hutterer, Anton Meindl und Anton Zehetmaier.

In seinem Rechenschaftsbericht erinnerte der Vorsitzende an die Anfänge der Arbeitsgemeinschaft, die 1992 als Folge der Stürme Vivian und Wiebke gegründet worden war. Als „wilde Zeiten“ bezeichnete Gruber das frühere Verhältnis zur Jägerschaft, die den Kontakt der Jagdgenossenschaft zur Politik skeptisch gesehen habe. Inzwischen sei das Verhältnis gut. „Wir brauchen die Jäger“, betonte er. Sie sorgten zuverlässig dafür, dass Wald und Wild im Gleichgewicht bleiben.

Gruber ging auf die Krähenproblematik im Stadtpark Erding sowie die Biberschäden im Landkreis ein. Auch die Aufstockung auf neun Biberberater im Landkreis werde das Problem nicht lösen, meinte er, da die Tiere keine natürlichen Feinde besäßen. „Der Biber gehört wieder ins Jagdrecht“, forderte er einmal mehr. Positiv bewerte er, dass inzwischen Nachtsichtvorsatzgeräte bei der Wildschweinjagd eingesetzt werden können.

Für Vizelandrat Rainer Mehringer ist es „im ureigensten Interesse des Landkreises, dass die Organisation schlagkräftig ist und funktioniert“. Um die stark gestiegenen Wildschweinbestände zu reduzieren und ein Aufflammen der Afrikanischen Schweinepest im „Veredelungslandkreis Erding“ zu verhindern, wolle man die Aufwandsentschädigung von 20 Euro pro erlegtem Stück Schwarzwild verdoppeln. Ein entsprechender Antrag werde demnächst im Kreistag behandelt.

Viel Lob gab es vom Vizelandrat nicht nur für „Gruber und seine Mannschaft“, Mehringer dankte auch den „versierten Kräfte der Unteren Jagdbehörde“, dem Kreisjagdberater und dem Jagdbeirat.

Für den Kreischef der Jäger, Thomas Schreder, ist es der Verdienst von Jägern und Grundeigentümern, dass im Landkreis eine Vielfalt von Tierarten vorhanden sei. Im Zusammenhang mit der Krähenproblematik wünschte er sich, dass der gemeinsame Antrag von CSU und Freien Wählern an den Landtag, den Schutzstatus der Saatkrähe zu reduzieren (wir berichteten), „Drive in die Sache bringen kann“.

Auch Jakob Maier, Kreisobmann des BBV, ging in seinem Grußwort auf die Saatkrähen ein. Er appellierte an die Landwirte, weiterhin Schäden zu melden: „Wir brauchen Zahlen, um etwas an der Hand zu haben.“ Um die Situation nachhaltig in den Griff zu bekommen, riet er, mit Landesvogelbund und Naturschutz ins Gespräch zu kommen. „Wir müssen alle ins Boot holen, um Rückhalt in der Politik zu erzeugen.“

Kritik übte der BBV-Vorsitzende an den „überzogenen Infrastrukturmaßnahmen“ im Landkreis. „Die Nordumfahrung brauchen wir nicht“, sagte er. Auch die Pläne für den ehemaligen Erdinger Fliegerhorst, wo Wohnraum für 6000 Menschen geschaffen werden soll, sah er kritisch. „Der tägliche Landverbrauch von zehn bis zwölf Hektar regt mich extrem auf“, schimpfte er.

Um Wildtierschutz bei der Mahd ging es schließlich im Referat von Franz Faltermeier, Fachberater für Jagdgenossenschaften beim BBV (Bericht folgt).

ANNE HUBER