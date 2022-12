Bäuerinnen sind „der Fels in der Brandung“: Lobende Worte beim Landfrauentag in Lengdorf

Teilen

Diese Damen haben das Kuchenbuffet bestückt: Über die gespendeten Köstlichkeiten freute sich KDBH-Vorsitzende Elisabeth Mayr (5. v. r.). © Anne Huber

Für viele Bäuerinnen im Landkreis Erding ist der Landfrauentag, den der Kreisbauernverband jährlich an Mariä Empfängnis am 8. Dezember abhält, ein fest im Kalender eingetragener Termin. Zwar waren nach der Corona-Zwangspause diesmal weniger Besucherinnen in den Menzinger-Saal nach Lengdorf gekommen. Erfreulich für die Veranstalter dürfte aber sein, dass auch jüngere Bäuerinnen die Tradition des Landfrauentags schätzen.

Lengdorf – Am Tisch der Lengdorfer Bäuerinnen saßen gleich drei junge Frauen beieinander. Die 29-jährige Veronika Wieser, die einen Milchviehbetrieb in Göttenbach bewirtschaftet, bezeichnete den Landfrauentag „als schönes Miteinander und Wertschätzung für unsere Arbeit“. In der Tradition von Anna Karrer, der Großmutter ihres Mannes Bernhard, sieht sich Manuela Karrer. „Man kommt mit Bäuerinnen aus anderen Ortschaften zusammen“, das schätzt die 34-Jährige ganz besonders. Außerdem biete der Tag eine schöne Auszeit vom Alltag.

Zu den Lengdorfer Bäuerinnen hatte sich Betriebshelferin Cornelia Gugetzer (31) gesellt. Sie besuchte den Landfrauentag zwar quasi aus Berufsgründen, freute sich aber dennoch über die Möglichkeit, mit Besucherinnen ins Gespräch zu kommen. „Ein Nachmittag, an dem man sich Zeit nehmen kann“, war für Kreisbäuerin Irmgard Posch der Tag, der mit einem Wortgottesdienst in der Lengdorfer Pfarrkirche am Vormittag begonnen hatte.

Bis es zum inoffiziellen Teil mit vielen Gesprächen bei Kaffee und Kuchen am Nachmittag kam, standen erst die Grußworte an. Für Sozialministerin Ulrike Scharf ist der Tag ein „Frauenfeiertag für die Landfrauen des Landkreises“. Als „Fels in der Brandung“ sorgten Landfrauen und mit ihnen die gesamte Landwirtschaft nicht nur für die Produktion von Nahrungsmitteln, sondern „leisten so viel mehr für Landschaft, Gesellschaft und Tradition“, sagte sie.

Ex-Regierungspräsidentin Maria Els ermutigt Landfrauen zum Gang in die Politik „Gibt es die dörfliche Struktur noch, ist sie als antiquiert zu bezeichnen, oder ist sie in?“ Unter anderem dieser Frage ging die ehemalige Regierungspräsidentin Maria Els aus Forstern in ihrem Vortag „Mit uns leben die Dörfer“ nach. Dass trotz des Strukturwandels in der Landwirtschaft, der einen deutlichen Rückgang von Betrieben und Beschäftigten mit sich gebracht habe, vielerorts eine lebendige Dorfgemeinschaft vorhanden sei, sei der Verdienst der Landfrauen.

Zwar sei der Alltag der Bäuerinnen „durch vielfältige Arbeit und wenig Freizeit geprägt“, trotzdem nähmen sie sich die Zeit, in Vereinen, Kirche, mit Kindern sowie älteren und kranken Menschen tätig zu sein. Daneben leisteten sie eine „wichtige und großartige Arbeit“ bei der Vermittlung von Wissen über die Herstellung von Lebensmitteln in ländlichen Betrieben.

Wer als Jugendlicher beispielsweise im Rahmen der „Schule fürs Leben“ beim Gang über die Weide versucht habe, seine weißen Turnschuhe möglichst frei von Kuhfladen zu halten, vergesse nicht, „wo die Milch in den Regalen der Supermärkte herkommt“.

An den Schluss ihres differenzierten Vortrags stellte Els den Appell an die Besucherinnen, vermehrt kommunale Mandate zu übernehmen. „Landfrauen haben eine Menge zu sagen. Sie sind bestens ausgebildet, engagiert, verlässlich und tragen Verantwortung“, benannte sie die Schlüsselfunktionen, über die Bäuerinnen verfügen würden. Ihre Positionen und ihr Wissen seien nötig, um die Zukunftsthemen der Dörfer sinnvoll zu gestalten. ahu



„Ich bin froh, dass es euch gibt“, sagte Landrat Martin Bayerstorfer. Er würdigte vor allem, dass Bäuerinnen trotz Arbeit im Betrieb und Familie Zeit fänden, sich ehrenamtlich zu betätigen. „Bei Landfrauen weiß ich, dass sie nicht nur 100 Prozent, sondern 200 Prozent Engagement leisten.“ Und BBV-Bezirkspräsident Ralf Huber lobte vor allem die Fähigkeit der Frauen, Landwirtschaft zu leben und diese den Bürgern näher zu bringen. Frauen, so Huber, seien im Verband fortschrittlicher und innovativer als Männer. „Die Landwirtschaft muss auf die Kunden zugehen, Frauen fällt das leichter als Männern“, meinte er.

Die Bürgermeister Ferdinand Geisberger (Buch am Buchrain), Rainer Streu (Forstern) und Peter Deischl (Pastetten) gingen auf Infrastruktur und Besonderheiten ihrer Kommunen ein, ihre Bäuerinnen vor Ort hatten den Menzinger-Saal festlich dekoriert. Der Erlös aus dem Kuchenbuffet geht heuer an die Erdinger Station der Katholischen Dorfhelferinnen und Betriebshelfer in Bayern (KBDH). Deren Vorsitzende Elisabeth Mayr hatte darauf hingewiesen, dass die Unterstützung von Familien im ländlichen Raum nicht allein über die Verrechnung mit der Sozialversicherung zu decken sei.

Gute Tradition ist die Vorstellung der neuen Meisterinnen der ländlichen Hauswirtschaft. Neben Silvia Altmann, die 2022 ihren Abschluss gemacht hat, dürfen sich Marie Gruber, Kathrin Neumaier, Carina Stadler und Theresa Wlasiuk Meisterin nennen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte der Landfrauenchor, unterstützt vom Bucher Dreigsang.

Anne Huber