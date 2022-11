Der Krug der Krüge

Von: Bert Brosch

Inmitten seiner über 2400 „Keferloher“: Siegfried Rübensaal sammelt sie seit 56 Jahren. Es ist die weltgrößte Sammlung an bairischem Steinzeug. © Bert Brosch

Der Lengdorfer Siegfried Rübensaal besitzt die größte Steinkrug-Sammlung der Welt.

Lengdorf – Am 13. August 1325 wurde erstmals ein Dulttag im heutigen Grasbrunner Ortsteil Keferloh erwähnt. Es entstand daraus der älteste und größte Viehmarkt in Bayern – und damit ein Bierfest. Der kleine Weiler ist auch der Namensgeber für den bairischen Bier-Urkrug: den „Keferloher“.

Siegfried Rübensaal (80) war Kriminalhauptkommissar, dazu 24 Jahre Bürgermeister von Lengdorf. Sein Hobby ist seit 56 Jahren das Sammeln und Erforschen von bayerischen Steinzeug-Bierkrügen. Über 2400 davon aus 1750 Brauereien hat er in seinem privaten Museum fein säuberlich in Regalen auf drei Stockwerken gepackt, alle exakt katalogisiert. „Mir haben Sammler, Brauereien und reiche Menschen aus aller Welt schon Unsummen für einzelne Krüge oder die ganze Sammlung geboten. Doch ich gebe keinen her – wenn ich sterbe, kommen sie alle in ein Museum“, sagt Rübensaal. Welches Museum, das verrät er nicht.

An der Brauerei Wifling kann Rübensaal zeigen, wie sich die Bierkrüge im Laufe der Jahrzehnte veränderten. © Bert Brosch

Viele Raufereien

Aus dem Viehmarkt entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte – bis zum Oktoberfest – das größte Fest im Königreich Bayern. Bis zu 40 000 Menschen mit viel Durst trafen sich in Keferloh. Enorme Mengen an Bier, überwiegend aus Münchner Brauereien, wurden getrunken – und bei den üblichen Raufereien zahllose Bierkrüge zerschlagen.

Ende der 1870er Jahre gebar das Umfeld des Münchener Kommerzienrates und Bierbarons Josef Pschorr aus Marketing-Gründen die Idee, den deckellosen Steinzeug-Masskrug als „Keferloher“ zu bezeichnen. Der ursprüngliche Krug war ein Eintages-Trinkgefäß für den Keferloher Markt. Es gab keine Flaschen oder anderes günstiges Geschirr, also musste eine Lösung für die Bierfeste her. Gefertigt wurde dafür ein handgedrehter, gradwandiger, zylindrischer, innen farbig glasierter, deckelloser Irdenmaßkrug, außen rot, grün, gelb oder braun. Da Irdengut nicht wasserdicht ist, wurden die Krüge auf der Innenseite mit einer Bleiglasur überzogen, über den Rand nach außen bis zum Henkelansatz. Tauchte man der Krug zum Spülen in Wasser, nahm er Flüssigkeit auf, die anschließend beim Verdunsten den Krug kühlte. Durch die raue Oberflächenstruktur, die man durch Zugabe von Salz während des Brennvorgangs erzeugte, bleibt die Kohlensäure länger im Getränk und das Bier damit länger frisch.

Der „Keferloher“ hatte eine Art Sollbruchstelle am Henkel, sodass er beim Zuschlagen leicht zerbrach. Zudem war er nur einmal gebrannt, hatte also keine hohe Stabilität. So gab es trotz der Schlägereien mit Krügen keinerlei Todesfälle – aber viele Scherben, die Rübensaal finden und so den „Ur-Keferloher“ rekonstruieren wollte.

Der „Ur-Keferloher“: So sieht er aus. © Bert Brosch

Keferloh selbst hatte keine Tonvorkommen, in der Umgebung aber fünf Hafner. Das Volumen der Mass betrug traditionell 1069 Milliliter, erst der preußische Reichskanzler Bismarck „stahl“ den Bayern einen kräftigen Schluck aus ihrem Masskrug, als er nach der deutschen Reichsgründung in Bayern 1872 „den“ preußischen Liter einführte. Mit der Verbreitung der Eisenbahn wurden Steinzeug-Bierkrüge im großen Stil direkt aus dem Westerwald nach Bayern importiert: gesintertes Steinzeug, grau und immer mit Zinndeckel.

Suche nach Original

Im Jahr 1975 setzte Kommissar und Masskrugforscher Rübensaal den Keferloher auf seine private Fahndungsliste. Er war sich sicher, dass es vor dem blaugrauen Westerländer Steinzeug-Maßkrug aus dem frühen 19. Jahrhundert bereits einen bayerischen Urkrug gab – ohne genau zu wissen, wie der ausgesehen hat. Gesponsert von der Hacker-Pschorr-Brauerei, begannen im April 2000 die Grabungen in Keferloh auf den legendären „Bierschlachtfeldern“ – wo heute der Parkplatz der Gaststätte ist. Gemeinsam mit dem Archäologen Hans-Georg Kohnke fand Rübensaal über 2000 verschiedene Bruchstücke des Maßkrugs, Tongeschirr, Nägel und Münzen. Mit den gefundenen Boden-Wand-Rand- und Henkelstücken rekonstruierte er aus 31 Scherben den grün-gelben Originalmaßkrug. „Der ,Rübensaaler Keferloher’ steht heute im Bayerischen Nationalmuseum“, berichtet Rübensaal.

Im April 2000 begannen die Ausgrabungen auf dem Parkplatz vor dem Gasthof Kreitmair in Keferloh. © Bert Brosch

Die Sammlung

Zwei Drittel der über 2400 Krüge, die der Lengdorfer gesammelt hat, sind Mass- oder Literkrüge, ein Drittel Halbliter. Alle werden sie, da ohne Deckel, als „Keferloher“ bezeichnet. Rübensaal hat auch alle offiziellen Oktoberfest-Bierkrüge seit dem Jahr 1978, oder auch Zwei-, Drei- und Fünfliterkrüge, alles Einzelstücke. Dazwischen lugen ein paar Glaskrüge hervor, die das Steinzeug ab 1960 aus Hygiene- und Einschenkgründen ablösten. „Meine Sammlung hat einen hohen sechsstelligen Wert“, sagt Rübensaal stolz.