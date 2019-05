Ein feuerrotes Info-Mobil

Einen Info-Anhänger will sich der Kreisfeuerwehrverband Erding zulegen. Die Einsätze funktionieren immer schneller und die Zahl der weiblichen Feuerwehrmitgliedern steigt.

Lengdorf – Der Kreisfeuerwehrverband Erding will seine Öffentlichkeitsarbeit mit einem Info-Anhänger verstärken. Der mit modernster Technik ausgestattete Anhänger wird rund 18 000 Euro kosten und soll zum 25-jährigen Verbandsjubiläum im nächsten Jahr in Dienst gestellt werden. Die Hälfte der Finanzierung sei bereits gesichert, sagte Kreisjugendwart Martin Kowalski in der Verbandsversammlung am Montag in Lengdorf.

Der Info-Anhänger soll beispielsweise bei Tagen der offenen Tür von Kindergärten und Schulen sowie bei Marktplatzfesten und Gewerbeschauen zur Nachwuchswerbung eingesetzt werden. „Der Landkreis Erding wird zehn Prozent der Kosten übernehmen“, kündigte Landrat Martin Bayerstorfer an.

Nur drei Stunden habe es gedauert, bis die Erdinger Feuerwehren 220 Leute für den Einsatz bei der Schneekatastrophe im Januar im Berchtesgadener Land bereitstellen konnten, freute sich Kreisbrandrat Willi Vogl. Am zweiten Tag seien es sogar 260 Mann gewesen.

Im vergangenen Jahr sei die Zahl der Mitglieder der fast 70 Feuerwehren im Landkreis Erding um 71 auf 3597 Aktive gestiegen, sagte Vogl. Der Anteil der Frauen habe um 13 Prozent auf 268 zugenommen. Insgesamt gebe es derzeit im Landkreis 42 Jugendfeuerwehren mit 562 Mitgliedern, davon 116 Mädchen.

In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Einsätze ständig angestiegen, erläuterte Vogl. Allein 2018 habe es 3821 Einsätze mit 49 272 Einsatzstunden gegeben – ein Anstieg um zwölf Prozent seit 2017. Grund hierfür seien auch Fehlalarme durch technisch mangelhafte Rauchmelder. „Wir sollten 1000 bis 1500 Euro für solch einen Fehlalarm verlangen“, forderte der Kreisbrandrat.

Auf der Agenda stehen laut Vogl auch der Zusammenhang von Digitalisierung und Katastrophenschutz sowie die Einstellung mancher Bürger gegenüber den Einsatzkräften. So gebe es bei Verkehrsunfällen, bei denen die Feuerwehr die Straße sperren müsse, vermehrt Probleme mit Autofahrern, die nicht umkehren wollen, weil ihnen ihr Navigationsgerät die blockierte Route aufzeige.

Landtagsabgeordnete Ulrike Scharf lobte die steigende Zahl von weiblichen Feuerwehrmitgliedern. In Bayern seien bereits rund 29 000 Frauen aktiv. „Die Feuerwehren sind ein leuchtendes Beispiel für Bürgersinn und Dienst am Nächsten sowie die älteste Bürgerbewegung“, betonte Scharf. Angriffe auf Einsatzkräfte seien kein Bagatelldelikt, sondern sollten konsequent geahndet werden. Bayerstorfer lobte den Einsatz der Frauen und zeigte sich begeistert über die Hilfsbereitschaft bei der Schneekatastrophe im Januar. Die Gründung des Kreisfeuerwehrverbands 1995 sei ein richtiger Schritt gewesen, auch wenn diese damals auch auf Skepsis gestoßen sei.

Bei der Versammlung im Gasthaus Menzinger wurden sechs Kreisbrandmeister für ihren teilweise jahrzehntelangen Einsatz mit dem Bayerischen Feuerwehr Ehrenkreuz in Silber am Band geehrt: Christian Seifert, der seit 33 Jahren aktiv ist, sowie Franz Ganslmaier, Günter Vogt, Harry Roth, Walter Maier und Jürgen Mesz. Auf Antrag der Feuerwehr Niederneuching erhielten auch Stephan Stimmer und Dirk Moser von der Zimmerei Stimmer und Moser GmbH in Niederneuching wegen ihrer „besonderen Verdienste um das Feuerlöschwesen“ eine Auszeichnung.

Der Kreisfeuerwehrtag 2020 soll im Mai 2020 in Forstern stattfinden. Die Feuerwehr Forstern wird dabei ihr neues Feuerwehrhaus einweihen. Gleichzeitig wird der Kreisfeuerwehrverband Erding sein 25-jähriges Jubiläum feiern.

